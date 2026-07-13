Sjuksköterska till ortopedmottagning/avdelning
Region Gävleborg, VO Ortopedi / Sjuksköterskejobb / Hudiksvall Visa alla sjuksköterskejobb i Hudiksvall
2026-07-13
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Att arbeta hos oss på ortopeden i Hudiksvall ger en bred erfarenhet inom sjuksköterskeyrket med möjlighet att utvecklas inom området ortopedi. Vi är måna om att ha kompetenta och yrkesstolta medarbetare för att ge våra patienter bästa möjliga vård. För oss är patientsäkerhet, arbetsmiljöarbete och kompetensutveckling högt prioriterat.
Som sjuksköterska hos oss erbjuds du ett roligt och ständigt utvecklande arbete inom öppenvårdsarbete på mottagningen samt rotation mot ortopedavdelningen en dag i veckan, det vill säga på 20 procent. Välkommen med din ansökan!
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss kommer du spela en avgörande roll i att säkerställa att våra patienter får den bästa möjliga vården. Du kommer att arbeta i en varierad och dynamisk miljö där du arbetar på mottagningen och roterar mot avdelningen.
Som sjuksköterska på mottagningen kommer du bland annat att arbeta med
• att delta i den dagliga mottagningsverksamheten vilket bland annat innebär gipsning, såromläggningar och polikliniska operationer
• telefonrådgivning
• planering för och bokningar av mottagningsbesök.
Som sjuksköterska på avdelningen kommer du bland annat att arbeta med
• omvårdnad inklusive förebyggande arbete mot vårdskador
• läkemedelsadministrering
• hantering av medicinteknisk utrustning som infusionspumpar, VAC-pumpar, centrala infarter, sonder, katetrar samt EDA
• dokumentation och planering för patient vid in- och utskrivning
• information och undervisning
• delta i enhetens utvecklingsarbete och vår gemensamma arbetsmiljö.
Hos oss får du
• arbeta med ett glatt och sammansvetsat gäng
• individuell introduktion
• möjlighet att använda dig av friskvård med Epassi.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig med intresse för ortopedi och ett genuint intresse och engagemang för patienternas välbefinnande. För att trivas hos oss behöver du kunna hantera den omväxlande vardagen på en ortopedisk mottagning. Du är duktig på att prioritera och omprioritera, kan växla mellan olika arbetsuppgifter och även hantera ett stundvis högt tempo utan att förlora i patientsäkerhet och kvalité. Du är ansvarstagande och kan arbeta målinriktat och systematiskt. Du har ett fint bemötande och ser respektfull, lyhörd och empatisk kommunikation som ett viktigt verktyg i kontakten med patienter, närstående, medarbetare samt andra interna och externa aktörer. Du har god förmåga att både arbetsleda och samarbeta.
I rollen som sjuksköterska ska du
• vara legitimerad sjuksköterska med behörighet att arbeta inom svensk sjukvård
• kunna kommunicera obehindrat på svenska i både tal och skrift.
Har du tidigare erfarenhet av arbete inom ortopedi eller har erfarenhet av datasystemet Cosmic är det meriterande för tjänsten.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Snarast enligt överenskommelse.
Region Gävleborg tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Vid lönesättning beaktas bland annat uppdrag, ansvar, kompetens, erfarenhet och resultat.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1877". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
801 88 GÄVLE Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Ortopedi Kontakt
Ann-Charlott Berg, Vårdförbundet ann-charlott.berg@regiongavleborg.se Jobbnummer
10000684