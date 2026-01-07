Sjuksköterska till ortopedklinikens vårdavdelning
2026-01-07
Vill du arbeta i en sammansvetsad grupp som hjälper och finns för varandra - vi har en stark gruppgemenskap och har roligt tillsammans. Kom till oss på Ortopedklinikens akuta avdelning och välkommen till en rolig, lärorik och varierad arbetsplats med en fantastisk arbetsgrupp som ligger i framkant inom ortopedisk vård.
Arbetsuppgifter
På avdelningen vårdas både akut ortopediskt sjuka patienter men även patienter för elektiva operationer. Den akuta patienten tar vi hand om med varierade diagnoser, främst frakturer i rörelseapparaten och vi vårdar ofta multisjuka patienter i olika åldrar. Den elektiva patienten opereras främst med höft- och knäprotes eller ryggoperationer. Patienterna kommer hemifrån och skrivs oftast ut 1 till 2 dagar efter operationen, vilket kräver ett strukturerat arbetssätt med korta vårdtider.
Hos oss hanterar du som sjuksköterska många vårdtekniska moment, vilket ger dig en stabil grund att stå på och en bred erfarenhet. Mycket av ditt arbete kring den ortopediska patienten fokuserar på smärtlindring, såromläggningar, antibiotikabehandling, rehabilitering samt pre- och postoperativ vård.
Vi har en schemalagd rotation mellan de olika teamen som sker på ett strukturerat arbetssätt vilket ger både variation och bredd i arbetet
Som sjuksköterska hos oss, antigen du arbetar dag/kväll eller natt leder du omvårdnadsteamet och ansvarar för att patienterna får vård utifrån sina specifika behov. Du är en viktig kontakt för anhöriga och närstående. På avdelningen finns flera olika stödfunktioner som stöd till dig i det dagliga arbetet men också att hantera utmaningar och säkerställa god patientsäkerhet och hög omvårdnadskompetens. Om du arbetar på rotation så får du möjlighet att vara nära patienten i alla dess skeden och du utvecklas genom att arbeta med avdelningens hela personalgrupp och se arbetsuppgifterna under dygnets alla timmar. Rotation hos oss innebär oftast att du under en schemaperiod på 10 v arbetar du 2 v på dag/kväll, men andra förslag kan diskuteras.
Vi arbetar aktivt för att stärka den ortopediska omvårdnaden och skapa en attraktiv arbetsplats där du får möjlighet att utvecklas. På avdelningen har vi nästan varje vecka någon form av internutbildning och vi erbjuder regelbunden fortbildning och uppmuntrar nya idéer för att du ska kunna fördjupa dig inom olika områden och bidra till din och verksamhetens utveckling.
Om arbetsplatsen
Ortopedkliniken i Västmanland ansvarar för den ortopediska vården inom hela länet. All akutvård och större planerad kirurgi sker vid Västmanlands sjukhus i Västerås, medan planerad dagkirurgi oftast genomförs vid Västmanlands sjukhus i Köping. På Västmanlands sjukhus i Västerås har vi en mottagning, en rehabenhet och en vårdavdelning. I Sala finns en enhet för planerad ortopedi.
För oss är det tvärprofessionella samarbetet viktigt, och vi strävar efter att göra våra patienter delaktiga i sin vård. Vi är ett engagerat team som levererar högspecialiserad ortopedi enligt framtidens vård och arbetar för att vår arbetsplats ska bli ett föredöme inom offentlig sjukvård.
Även om vi är många som jobbar känner vi oss sedda och uppskattade. Vi ger dig möjligheten att utvecklas i din roll samtidigt som vi erbjuder ett varmt och stöttande arbetsklimat. Eftersom vi har utbildningsverksamhet är vi vana vid att introducera ny personal och välkomnar alltid nya kollegor med öppna armar.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• Möjlighet till en mentor som är en erfaren sjuksköterska på avdelningen
• Anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• Möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• En arbetsplats för livets olika skeden, möjlighet till flexibel arbetstid inom vissa ramar
• Gratis träning på vårt fullt utrustade gym och friskvårdsbidrag 3000 kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal eller om du vill komma och hospitera hos oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna.Publiceringsdatum2026-01-07Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med goda kunskaper i svenska. Vi ser det som en fördel om du har goda medicinska och medicintekniska kunskaper samt erfarenhet av ortopedi. Vidare är det meriterande med erfarenhet av att ha arbetat med handledning och är bekant med journalsystemet Cosmic.
Som person är du glad och positiv och tycker om att ge av dig själv. Du är trygg i din roll och har självinsikt. Du ansvarar för dina arbetsuppgifter genom att planera, organisera samt prioritera på ett effektivt sätt. I ditt bemötande är du uppmärksam och tillmötesgående. Du arbetar bra med andra människor, relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare har du lätt för att anpassa dig till nya omständigheter och kommer ofta med idéer och förslag i arbetsrelaterade frågor. Vågar ta initiativ och uppnår resultat. Du har även förmågan att behålla ditt lugn i pressade situationer.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, heltid, dag, kväll eller natt och varannan helg, rotationstjänst mot natten är en möjlighet.
Tillträde efter överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 21 januari 2026
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om regionen
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
