Sjuksköterska till Ortopedkliniken, Danderyds sjukhus
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-08-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Sjuksköterska till Ortopedkliniken på Danderyds sjukhus
Är du en erfaren sjuksköterska som vill utvecklas i vården av multisjuka ortopedpatienter? Vill du arbeta i en stimulerande miljö där hög medicinsk kompetens, teamarbete och kontinuerlig utveckling står i fokus? Då kan Ortopedkliniken hos oss vara rätt arbetsplats för dig!
Inom verksamhetsområde ortopedi på Danderyds sjukhus vårdas patienter med ett brett spektrum av ortopediska sjukdomar och skador. Vi bedriver akut och planerad kirurgi för patienter från 15 år och uppåt. Hos oss möter du patienter med allt från enklare frakturer till komplexa traumaskador och avancerade ortopediska tillstånd.
Många av våra patienter är multisjuka vilket gör arbetet både varierande och utvecklande och ger dig möjlighet att bygga en bred och djup kompetens inom såväl ortopedisk som medicinsk omvårdnad. Våra spetsområden är traumakirurgi, proteskirurgi samt behandling av komplikationer postoperativt.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team där vi värdesätter samarbete, kunskapsutbyte och ett personcentrerat arbetssätt. Som medarbetare får du möjlighet att delta i olika utvecklingsarbeten, förbättringsprojekt och kompetensutvecklingsinsatser, där dina idéer och erfarenheter är en viktig del i vårt gemensamma arbete för framtidens ortopediska vård.
Vi söker nu en legitimerad sjuksköterska för tjänstgöring dag, kväll och helg.
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att berätta mer om hur det är att arbeta hos oss på Ortopedkliniken vid Danderyds sjukhus! Publiceringsdatum2026-08-04Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska arbetar du i ett multiprofessionellt team tillsammans med läkare, undersköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Du har även nära stöd av vårdsamordnare, vårdplatskoordinator, dietist och kurator.
Du ansvarar för att planera, samordna och leda omvårdnadsarbetet kring patienten – från preoperativa förberedelser till postoperativ vård. I rollen ingår bl a smärtbehandling, avancerad sårvård, mobilisering och vårdplanering i nära samarbete med teamet. Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska, erfarenhet av akutsjukvård är meriterande, vidareutbildning inom akutsjukvård eller kirurgi är meriterande. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och trivs i en verksamhet där ingen dag är den andra lik. Du har förmågan att prioritera, fatta kloka beslut och behålla lugnet även när tempot är högt. Samtidigt är du en lagspelare som kommunicerar tydligt, bidrar med engagemang och ser värdet i ett gott samarbete.
Vi tror också att du, precis som vi, vill ge varje patient ett professionellt och varmt bemötande – det där lilla extra som gör skillnad. Du bidrar aktivt till en positiv arbetsmiljö där vi stöttar varandra, delar med oss av vår kunskap och har roligt tillsammans.
Hos oss får du
Ett individuellt introduktionsprogram med handledning som anpassas efter dina tidigare erfarenheter och din kompetens.
Ett närvarande och engagerat ledarskap där delaktighet och inflytande är en självklar del av vardagen.
Möjlighet att vara med och bidra till kvalitets- och utvecklingsarbete som driver vården framåt där vi arbetar tillsammans för att ge våra patienter den bästa möjliga vården.
Ett stimulerande och omväxlande arbete med stora möjligheter att utveckla din kompetens inom avancerad ortopedisk omvårdnad.
Vi erbjuder en tillsvidareanställningdag/kväll/helg samt två föräldra-/studievikariatpå ett år varderamed möjlighet till en eventuell fast anställning efter det. Tjänstgöring två helger av fem, med möjlighet till förtätad helgtjänstgöring om så önskas. Veckoarbetstid vid heltidsanställning 38,15 timmar per vecka. Möjlighet till tjänstgöring treskift finns. Vi tillämpar provanställning de första sex månaderna.
Som anställd på Danderyds sjukhus får du ersättning för sjukvård, ett friskvårdsbidrag på 5 000 kr per år och tillgång till det välutrustade personalgymmet Lyftet för endast 800 kr per år. Vi erbjuder personalparkering till förmånligt pris och subventionerad SL-biljett. Tunnelbana, bussar och Roslagsbanan finns i omedelbar närhet till sjukhuset. Du får förmånliga avtal för föräldraledighet, pension och semester. Utöver det finns företagshälsovård, försäkringar och löneväxling.
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus, hos oss arbetar omkring 4700 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. Här möts akutsjukvårdens puls med högkvalitativ vård och det nära omhändertagandet. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning. Detta uppdrag är starkt integrerat med den kliniska verksamheten och sjukhusets utveckling.
Om verksamheten
Verksamhetsområde Ortopedi på Danderyds sjukhus är en dygnet-runt-verksamhet med drygt 300 medarbetare. Vi bedriver både akut och elektiv vård och träffar patienter på vår ortopedmottagning, vid ortopedsektionen på sjukhusets akutmottagning samt vid våra två ortopediska slutenvårdsavdelningar.
Vi opererar på centraloperation med egen personal och bedriver dagortopedisk operationsverksamhet. I vår verksamhet ryms en omfattande paramedicinsk sektion.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Danderyds sjukhus, Ortopedi, Avdelning 58 Kontakt
Christine Saverstam 08-12359954 Jobbnummer
10022044