Sjuksköterska till ortopediska rehabiliteringsavdelningen
Region Uppsala / Sjuksköterskejobb / Enköping Visa alla sjuksköterskejobb i Enköping
2026-07-20
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, Heby
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde kirurgi
Välkommen till Lasarettet i Enköping – stor omtanke i litet format!
Hos oss arbetar cirka 700 engagerade kollegor i en miljö där nära samarbete och gemenskap är självklarheter. Vi finns i en expansiv region med smidiga pendlingsmöjligheter till Stockholm, Uppsala och Västerås. För dig som överväger att flytta för att bo nära ditt jobb så har Enköpingsregionen mycket att erbjuda. Lasarettet bedriver akut och planerad vård för cirka 72 000 invånare i Enköping, Håbo och Södra Heby och vi har även specialistuppdrag inom hela Uppsala län. Hos oss kan du göra skillnad - för patienterna och för verksamheten - i en arbetsmiljö där vi ständigt utvecklas tillsammans. Vill du bli en del av vårt team? Varmt välkommen till Lasarettet i Enköping!
Vår verksamhet
Ortopediska rehabiliteringsavdelningen arbetar utifrån ett personcentrerat och rehabiliterande förhållningssätt. Här är utgångspunkten mötet med patienten. Vi söker nu en ny kollega som brinner för teamarbete med varje patients unika förutsättningar och personliga mål i fokus.
Vi är en slutenvårdsavdelning för patienter med ortopediska diagnoser som har ytterligare behov av vård och rehabilitering efter exempelvis trauman, frakturer- eller protesoperationer. Vårdtiderna är vanligen mellan sju och tio dagar och anpassas efter patienternas behov. Vi har tolv vårdplatser på avdelning som delas upp på två team, med sex patienter i vartdera teamet. Teamarbetet är centralt på avdelningen, något som möjliggör en helhetsbild av patienten, individanpassade åtgärder samt främjar patientsäkerheten.
Vi fokuserar på hälsosamma arbetsscheman och arbetstider, utvecklande teamronder, personcentrerad vård, daglig styrning med mera. Vi arbetar för att effektivisera utskrivningar och arbetar aktivt för ett gott samarbete med våra kollegor på övriga sjukhuset, Akademiska sjukhuset samt i kommunen.
Ditt uppdrag
Som sjuksköterska hos oss har du en nyckelroll i teamet. Utöver sedvanliga arbetsuppgifter som ingår för en sjuksköterska kommer du även att;
• Ha motiverande samtal med patienten.
• Vara delaktig i patientens omvårdnad och rehabilitering.
• Leda förmiddagsronden.
• Bedöma inkommande remisser
Samordnar med övriga professioner på sjukhuset vid behov.Publiceringsdatum2026-07-20Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Vi prioriterar om du har erfarenhet från att arbeta på sjukhus. Du uppskattar ett omväxlande arbete, vill vara med och påverka och utveckla verksamheten samt är en engagerad och positiv kollega som bidrar till en god arbetsmiljö. Gillar du att arbeta i team utifrån ett personcentrerat förhållningssätt där patienten är delaktig i sin vård och rehabilitering är du varmt välkommen att söka.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på 100% (alternativt deltid) med tillträde enligt överenskommelse. Tjänstgöringen är belagd på dagar, kvällar och helger. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Som ny medarbetare hos oss på Lasarettet i Enköping får du en gedigen och stödjande start på din karriär. Din anställning börjar med att du deltar i KULE, vår omfattande introduktionsvecka för nyanställda, där vi erbjuder ett interprofessionellt upplägg. Här får du möta och samarbeta med kollegor från flera olika yrkeskategorier. För nyexaminerade sjuksköterskor erbjuder vi också förstärkt introduktion i ytterligare tre månader. Det innefattar reflekterande yrkesmässig handledning samt skuggning och coachning av vår kliniska adjunkt. Du kommer också att delta i praktisk träning på vårt KTC (kliniskt träningscenter), en säker och stödjande miljö för att öva och utveckla dina färdigheter.
Vill du veta mer?
TF avdelningschef Åsa Yttermark, 0171-45 10 07 eller asa.yttermark@regionuppsala.se
Biträdande avdelningschef Katja Latvakoski, 0171-41 81 31 eller katja.latvakoski@regionuppsala.se
Facklig kontaktperson nås via växeln, 0171-41 80 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga din legitimation och ditt examensbevis i din ansökan. Urval kan komma att ske löpande under ansökningstiden, så vänta inte med att skicka din ansökan till oss!
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Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "LE55/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
745 25 ENKÖPING Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
10007543