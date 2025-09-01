Sjuksköterska till ortopediska mottagningen
Ortopediska kliniken i Linköping söker en legitimerad sjuksköterska till vår mottagning.
Här får du arbeta i ett engagerat team med varierande arbetsuppgifter som omfattar både patientkontakt och specialistområden inom ortopedin. Vi erbjuder en utvecklande tjänst där du bidrar till högkvalitativ vård och ständiga förbättringar.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Ortopediska kliniken i Linköping har en hög forskningsaktivitet med tydlig inriktning mot den högspecialiserade vården. Kliniken är en del av CKOC, Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård inom Region Östergötland och består av en vårdavdelning med 18 vårdplatser, öppenvårdsmottagning och rehabenhet. Förutom basortopedi är klinikens specialistområden barnortopedi, övre och nedre extremitetskirurgi, ryggkirurgi samt tumörkirurgi. Mottagningen hanterar cirka 24 000 besök per år. Vi arbetar aktivt med kvalitet och bidrar gemensamt till ständiga förbättringar.
Här kan du läsa om vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-09-01Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på mottagningen har du ett eget ansvar för sjuksköterskemottagningar med provtagning och sårvård av olika karaktär. Du assisterar läkare både vid läkarbesök och vid mindre operationer som till exempel punktioner och extraktioner. Vidare omfattas arbetet av olika ansvarsområden exempelvis patientförberedelser, infektionsteamfunktion, kontaktsjuksköterskeroll och läkemedelsansvar. Du börjar med introduktion och arbetar sedan på vår mottagning.
Du blir en del av mottagningsarbetet i team tillsammans med 17 sjuksköterskor, 11 undersköterskor, 5 medicinska sekreterare samt ett flertal fysioterapeuter, arbetsterapeuter, läkare och administrativ personal. Även vissa administrativa uppdrag i journalsystem och register ingår.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska med stort intresse för ortopedisk omvårdnad. Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet från mottagningsverksamhet, telefonrådgivning och sårvård. Det är även meriterande med tidigare erfarenhet av journalsystemet Cosmic.
Vi söker dig som tidvis gillar ett högt tempo och är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Vi vill också att du har god samarbetsförmåga och kan planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Teamarbetet på kliniken kräver lyhördhet och tydlig kommunikation.
Ansökan och anställning
Detta är ett vikariat som sträcker sig från 1 november 2025 till och med 31 maj 2027.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
