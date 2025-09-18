Sjuksköterska till ortopedisk vårdavdelning
Sjuksköterska till ortopeden - gör skillnad för patienter & framtidens vårdpersonal!
Brinner du för att forma framtidens kollegor och vill bli en del av vårt team? Vi söker nu sjuksköterskor till vår ortopediska vårdavdelning, där vi kombinerar högspecialiserad vård med ett starkt utbildningsuppdrag.
På vår avdelning vårdar vi patienter med akuta och planerade ortopediska diagnoser och behandlingar. Här möter du ett brett spektrum av omvårdnadsbehov - från preoperativ vård till rehabilitering. Vi är ett engagerat team av sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, fysioterapeuter och arbetsterapeuter som arbetar nära varandra för att ge trygg, säker och personcentrerad vård.
Som en del av vårt uppdrag har vi även ett särskilt fokus på klinisk utbildning för studenter inom många av vårdens professioner. Vi vill vara en arbetsplats där lärande och utveckling är en självklar del av vardagen. På avdelningen bedriver vi utbildning i olika former, som studentsal för sjuksköterskestuderande (termin 3) där peer-learning och omvårdnad står i fokus, KUA-salar för sjuksköterskestudenter (termin 6), läkarstudenter samt paramedicinska studenter. Fokus under KUA-placeringen ligger på samarbetet mellan de olika professionerna. Vi har även undersköterskeelever från gymnasium och vuxenutbildning.
Vårt anställningserbjudande
Som anställd på Danderyds sjukhus får du ersättning för sjukvård, ett friskvårdsbidrag på 5000 kr per år och tillgång till det välutrustade personalgymmet Lyftet för endast 540 kr per år. Du erbjuds personalparkering till förmånligt pris samt personalbostad vid behov. Vi har förmånliga ersättningar för dig som är föräldraledig. Utöver det finns pension, semester, företagshälsovård, försäkringar och löneväxling.
Allt om dina förmånerArbetsuppgifter
Ansvara för och följa upp omvårdnaden av ortopediska patienter i olika vårdförlopp.
Delta i teamarbete där din kompetens är avgörande för patientens trygghet och återhämtning.
Vara med och handleda studenter samt bidra till deras utveckling i en klinisk lärandemiljö.
Utvecklas i din yrkesroll genom fortbildning och stöd av våra kliniska utbildningsansvariga.
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska (stor vikt läggs vid personlig lämplighet).
Har intresse för handledning och vill bidra till att utbilda framtidens vårdpersonal. Handledarutbildning är meriterande men inget krav!
Trivs med varierande arbetsuppgifter och ser värdet av lagarbete.
Har engagemang för att utveckla vården tillsammans med kollegor och studenter.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Ett stimulerande arbete på en avdelning där både vård och utbildning står i centrum.
Möjlighet att utvecklas inom ortopedisk omvårdnad.
En arbetsplats med god teamkänsla, humor och högt engagemang.
Ett varierande tempo och obegränsad mängd kaffe.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med natur, vatten och t-bana runt knuten. Hos oss arbetar omkring 4500 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. Här möts akutsjukvårdens puls med högkvalitativ vård och det nära omhändertagandet. Vi hjälper varandra och ger dig möjligheten att växa och utvecklas från student till erfaren medarbetare. Du som värnar patienten och du som vill driva patientnära forskning kommer trivas här. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning. Detta uppdrag är starkt integrerat med den kliniska verksamheten och sjukhusets utveckling. Vi vill vara en arbetsplats att längta till.
Från och med den 1 januari 2025 är Danderyds sjukhus en förvaltning inom Akutsjukhusnämnden i Region Stockholm.https://www.ds.se/om-oss/om-ds/
Om verksamheten
Verksamhetsområde Ortopedi på Danderyds sjukhus är en dygnet-runt-verksamhet med drygt 300
medarbetare. Vi bedriver både akut och elektiv vård och träffar patienter på vår ortopedmottagning, vid
ortopedsektionen på sjukhusets akutmottagning samt vid våra två ortopediska slutenvårdsavdelningar.
Vi opererar på centraloperation med egen operationspersonal och bedriver även dagortopedisk
operationsverksamhet. I vår verksamhet ryms även en omfattande paramedicinsk sektion.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
