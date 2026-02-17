Sjuksköterska till ortopedisk avdelning
Region Sörmland / Sjuksköterskejobb / Eskilstuna Visa alla sjuksköterskejobb i Eskilstuna
2026-02-17
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Sörmland i Eskilstuna
, Västerås
, Strängnäs
, Flen
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Ortopediska avdelningen Mälarsjukhuset, EskilstunaPubliceringsdatum2026-02-17Om företaget
Vi söker dig som är sjuksköterska och är intresserad av att arbeta med ortopedi.
Vi är en arbetsgrupp på ca 45 personer som verkligen brinner för ortopedisk vård och teamarbete med patienten i fokus.
Hos oss vårdas patienter med sjukdomar i rörelseapparaten. Vi arbetar med både akut och planerad vård.
Hos oss får du en stor bredd gällande kunskapsområden men även möjligheten att ansvara och utveckla dig inom det område som intresserar dig. Den sociala gemenskapen mellan professioner är viktig och vi värnar verkligen om detta då vi arbetar i team. Vårt team består av sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, medicinska sekreterare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, utskrivningsamordnare och samordnare.Arbetsuppgifter
• att bedöma, planera och utföra insatser utifrån patientens behov av vård
• att bidra med din kunskap i teamarbetet
• att driva förbättringsarbete i enlighet med verksamhetens mål
• att handleda ny personal samt studenter.
Din kompetens
Du är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet av ortopedisk vård. Vi söker dig som har intresse, engagemang och motivation att arbeta och utveckla arbetet kring vår patientvård. Du har en god självinsikt och samarbetsförmåga samt viljan att utveckla både dig och verksamheten. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Tjänsten avser dag och kväll, såväl som helgtjänstgöring.
Information om tjänsten lämnas av
Biträdande vårdenhetschef ortopediska avdelningen, Helena Blomstrand, 016-10 32 18.
Vårdenhetschef ortopediska avdelningen, Marjut Peterson, 016-10 37 63.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på ortopediska avdelningen!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-03-15.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)
och Instagram (http://www.instagram.com/region_sormland_jobbahososs/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RLSV-26-127". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
9748461