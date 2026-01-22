Sjuksköterska till Ortopediavdelningen i Ystad
2026-01-22
Gör skillnad. Varje dag.
Brinner du för den ortopediska patienten och är intresserad av att tillsammans med teamet ta oss framåt i vår utveckling? Vi gör just nu en särskild satsning på kvalité, utbildning och kompetens och söker därför en sjuksköterska som tillsammans med oss kommer ta ut riktningen för vår Ortopediavdelning framåt!
Vi är en ortopedisk slutenvårdsavdelning med ett akutuppdrag för ortopedin dygnet runt alla veckans dagar, inom verksamhetsområde (VO) kirurgi- ortopedi ÖNH (öron näsa hals) intensiv- och perioperativ vård på Lasarettet i Ystad. Avdelningen har 14 slutenvårdsplatser och vårdar i första hand patienter med vardagstraumatologiska skador som exempelvis höftfraktur.
På vår arbetsplats implementerar vi Region Skånes Kompetens- och tjänstemodell vilken ger en tydlig struktur för ditt lärande och dina utvecklingsmöjligheter inom vår verksamhet. Lasarettet i Ystad arbetar även utifrån Magnetmodellen, ett ramverk som bygger på mångårig forskning kring hur vi kan ge vård av högsta kvalité, stärka vårt interprofessionella teamarbete samt ge våra medarbetare en tydlig professionsutveckling.
Vi är en avdelning som värdesätter kunskapsdelning, samarbete och förbättringsarbete. Hos oss ingår du i ett engagerat och stöttande interprofessionellt team och vi erbjuder möjlighet att utvecklas inom handledning och pedagogiska arbetssätt. Du arbetar i en verksamhet med korta beslutsvägar och med en närvarande ledning. Vår arbetsgrupp har stort fokus och vana i att stötta och vägleda kollegor samt studenter.
Som ett led i Magnetmodellen har Lasarettet i Ystad ett förvaltningsövergripande forum för omvårdnadsfrågor- Styrgrupp omvårdnad där representanter för slutenvård och öppenvård ses regelbundet och har mandat att fatta beslut i förvaltningsövergripande omvårdnadsfrågor.
Lasarettet i Ystad har en utbildningsenhet och under terminerna välkomnar vi ett antal studenter för verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Ortopediavdelningen arbetar med studentsalar och peer-learning som är ett omtyckt koncept bland våra studenter.
Inom VO:t finns även kirurgi- och urologiavdelningen, kirurgiavdelning planerade operationer, operation, anestesi- och intensivvårdsavdelning samt mottagningar som vi har gott samarbete med. Du har hos oss möjlighet till både yrkesmässig och personlig utveckling.
Vill du kombinera kliniskt arbete inom ortopedi med ett aktivt och meningsfullt uppdrag som handledare? Då kan detta var tjänsten för dig!
Det interprofessionella samarbetet är centralt på enheten och spelar en avgörande roll för våra patienters tillfrisknande. Personcentreringen kring patienten främjas bland annat genom våra tvärprofessionella ronder och omvårdnadsronder. Vår strävan är att öka patienternas och närståendes delaktighet i vården samt öka deras kunskaper om sin sjukdom och behandling.
Hos oss är du omvårdnadsansvarig för ortopediska patienter i behov av pre- och postoperativ vård. Ofta har våra patienter avancerade omvårdnadsbehov och komplexa sjukdomstillstånd som behöver tillgodoses. Vi har strukturerade vårdförlopp för våra mest förekommande patientkategorier och strävar hela tiden för att ligga i framkant avseende evidensbaserad vård. Våra avdelningsansvariga läkare är engagerade i avdelningens utveckling och jobbar nära teamet i olika förbättringsarbeten.
I rollen ingår även ett tydligt handledningsuppdrag för studenter som genomför sin verksamhetsförlagda utbildning på avdelningen. Där bidrar du tillsammans med resten av studentteamet till att studenterna får en lärorik och trygg placering hos oss.
Som sjuksköterska på Ortopediavdelningen har du möjlighet att fördjupa dig i exempelvis sårvård, palliativ vård, nutrition, sömn eller smärta. Sjuksköterskegruppen har också regelbundna omvårdnadsråd som leds av vår representant i Styrgrupp Omvårdnad med mandat att fatta beslut i omvårdnadsfrågor på avdelningen. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård och med specialistutbildning som är relevant för en ortopedisk avdelning. Språkkunskap i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det är meriterande om du har erfarenhet av ortopedisk omvårdnad och handledarutbildning då avdelningen är en studentavdelning som arbetar utifrån peer-learning konceptet.
För att trivas i rollen som sjuksköterska hos oss ser vi att du har framåtanda med förmågan att snabbt ställa om till nya förutsättningar. Ditt engagemang och din positiva inställning bidrar till ett gott arbetsklimat, där vi alla hjälps åt och samarbetar för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. Du har ett personcentrerat förhållningssätt och ett gott bemötande mot såväl patienter, närstående, studenter och medarbetare är en självklarhet för dig. Du som söker tjänsten trivs med arbete i ett interprofessionellt team och eftersom avdelningen är en studentinriktad enhet ser vi att du är en person som brinner för handledning och utbildning. Har du intresse för it och digitalisering är det ett stort plus. Vi erbjuder introduktion anpassad efter din erfarenhet. Då vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
