Sjuksköterska till Ortopediavdelning i Ystad
2026-03-06
Vill du arbeta i en verksamhet där din kompetens gör verklig skillnad - varje dag? Brinner du för ortopedisk omvårdnad och vill vara med och utveckla både vården och dig själv? Då kan detta vara platsen för dig.
Ortopediavdelningen i Ystad är en slutenvårdsavdelning med akutuppdrag dygnet runt, årets alla dagar. Avdelningen har 14 vårdplatser och vi vårdar främst patienter med ortopediska traumaskador, till exempel höftfrakturer, som är i behov av kvalificerad pre- och postoperativ omvårdnad.
Hos oss är teamkänslan stark och alla medarbetare är delaktiga i att utveckla vården och arbetsmiljön. Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas där vi satsar på kvalitet, utbildning och professionell utveckling. Nu söker vi en engagerad sjuksköterska som vill vara med och sätta riktningen framåt tillsammans med oss.
Som sjuksköterska hos oss får du:
• Arbeta nära patienten i både akuta och strukturerade vårdförlopp
• Möta patienter med komplexa omvårdnadsbehov
• Vara en del av ett engagerat, interprofessionellt team
• Delta i tvärprofessionella ronder och omvårdnadsronder där patientens delaktighet står i centrum.
Vi arbetar strukturerat och evidensbaserat, med engagerade läkare och korta beslutsvägar. En närvarande ledning och förbättringsarbete är en naturlig del av vardagen. Hos oss får du goda förutsättningar att växa i din profession. Vi arbetar enligt Region Skånes kompetens- och tjänstemodell som ger en tydlig struktur för lärande och karriärutveckling. Lasarettet i Ystad arbetar dessutom utifrån Magnetmodellen, ett forskningsbaserat ramverk som stärker kvalitet, teamarbete och professionsutveckling. Vi har regelbundna omvårdnadsråd och ett aktivt forum för omvårdnadsfrågor med mandat att ta beslut.
Vi har en stark utbildningskultur på enheten och tar under terminerna emot studenter för verksamhetsförlagd utbildning. Vi arbetar med studentsalar och peer learning, ett uppskattat arbetssätt som skapar trygghet och lärande för både studenter och handledare. Här får du kombinera kliniskt arbete, utveckling och teamkänsla i en verksamhet där din kompetens tas tillvara. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Erfarenhet av ortopedisk vård, handledarutbildning samt intresse för digitalisering är meriterande.
För att trivas hos oss är du flexibel och lösningsorienterad. Ditt engagemang och din positiva inställning bidrar till ett gott arbetsklimat, där vi alla hjälps åt och samarbetar för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. Du har ett personcentrerat förhållningssätt och ett gott bemötande mot såväl patienter, närstående, studenter och medarbetare är en självklarhet för dig. Vi ser gärna att du har intresse för handledning, och vi erbjuder möjlighet att utvecklas i den rollen. Det viktigaste är dock att du är engagerad, nyfiken och vill bidra till teamets utveckling.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och erbjuder en individuellt framtagen introduktion anpassad efter din erfarenhet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
