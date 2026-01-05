Sjuksköterska till Ortopediavdelning i Trelleborg
Gör skillnad. Varje dag.
Välkommen till Lasarettet i Trelleborg, det lilla sjukhuset med det stora hjärtat! Lasarettet Trelleborg med sina drygt 640 medarbetare är ett personligt sjukhus med stora möjligheter. Vi bedriver specialiserad bassjukvård för ett upptagningsområde med 120 000 invånare. Här är det lätt att vara med och påverka, vilket gör oss förändringsbara.
Hos oss är samarbete vår ledstjärna, vi tar hand om varandra och våra patienter på allra bästa sätt. Du arbetar i en verksamhet med korta beslutsvägar med en närvarande ledning. Vidare bedrivs ett nära samarbete med såväl interna som externa aktörer. Avdelningen tillhör verksamhetsområdet planerade operationer och sysslar huvudsakligen med elektiv kirurgi.
Ortopediavdelningen bedriver en dygnet-runt verksamhet med ortopedisk pre- samt postoperativ vård. Vi har ett nära samarbete med både pre- och postoperativavdelning och operation, allt för att vi ska optimera vårt gemensamma omhändertagande av patienten. Mottagningen bedriver operationsplanering, inskrivning inför operation samt ny- och återbesök. Vi är mycket måna om våra patienter och arbetar med patientens behov i fokus.
På dagtid finns driftansvarig som ansvarar för telefoni, beställningar och övrig samordning på avdelningen. Publiceringsdatum2026-01-05Arbetsuppgifter
Du arbetar i team tillsammans med flera olika yrkeskategorier och har ansvar för de förekommande sjuksköterskeuppgifterna på en opererande vårdavdelning. Det innebär bland annat att du arbetar med pre- och postoperativ vård. Många patienter som vårdas hos oss har även internmedicinska åkommor vilket gör att du utvecklar en bred kompetens. Förutom det direkta patientarbetet är alla medarbetare delaktiga i att utveckla och förbättra omvårdnaden av våra patienter.
Tjänsten avser dag- och kvällsarbete samt viss helgtjänstgöring, två av sex helger. På avdelningen tillämpas önskeschema och schemaläggning sker i Multiacess. Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.
Som person ser vi att du vill utvecklas och utmanas i din yrkesroll. Du tycker om att arbeta i team och vill bidra till en god arbetsmiljö där vi alla känner arbetsglädje. Vidare känner du ett stort engagemang för såväl det patientnära arbetet som för utveckling av verksamheten. Det är en självklarhet för dig att ha ett gott bemötande mot patienter, närstående och medarbetare. För dig är det naturligt att du företräder verksamheten och arbetsgivaren, vilket bland annat innebär att du delar Regions Skånes värderingar; välkomnande, drivande, omtanke och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
