Sjuksköterska till Ortopediavdelning i Helsingborg
2026-05-05
Gör skillnad. Varje dag.
Är du sjuksköterska och nyfiken på akutsjukvård? Vill du vara en del av ett kompetent och tvärprofessionellt team som tillsammans skapar förutsättningar för den bästa personcentrerade vården? Då är det här den perfekta tjänsten för dig!
Ortopediavdelningen är en akutvårdsavdelning som har intagning av patienter dygnet runt. Här bedriver vi bland annat pre- och postoperativ vård av patienter med ortopediska diagnoser. Även en viss del av elektiva patienter med operation av höft, knä, axel och fot vårdas på avdelningen. På vår ortopediska vårdavdelning är inte den ena dagen den andra lik. Här har vi en god stämning och intresset flödar för nya idéer och ständiga förbättringar. Patientsäkerheten värderar vi högt och våra medarbetare är ytterst delaktiga i detta arbete.
Vi värderar att arbeta tvärprofessionellt för att tillvarata kunskap på bästa sätt. Din och dina kollegors kunskap förmedlas via vår teamrond där vi går igenom de patienter och diagnoser vi har på avdelningen. Vi uppmuntrar alla sätt som tillvaratar dina kunskaper och idéer. Vi arbetar för att vara en attraktiv arbetsplats där våra värderingar leder oss. Här har vi en stark framåtanda och glädje för att utveckla vården med patientens delaktighet och patientsäkerhet i fokus.
Vi arbetar med personcentrerad vård, ett projekt som vi har tillsammans med Professor Anna Forsberg.
Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss får du en bred kompetens inom området ortopedi men även inom andra områden då en del av våra patienter är multisjuka.
I din yrkesroll som sjuksköterska kommer du att utmanas såväl som utvecklas i din yrkesroll. Det är viktigt att du utgår från patientens unika behov och vi vill att du precis som oss värdesätter ett arbete som utmärks av det egna ansvaret, delaktighet och ett gott samarbete mellan kollegor och närmsta chef.
Som nyanställd får du en introduktion på minst fyra veckor med handledning. Det finns erfarna sjuksköterskor på avdelningen som gärna delar med sig av sin kompetens och stöttar dig i ditt arbete. För nyutexaminerade sjuksköterskor finns ett kliniskt basår som innehåller föreläsningar, klinisk färdighetsträning och tillgång till mentor. Vi erbjuder även en klinisk fördjupningsutbildning i ortopedi under en termin för dig som är mer erfaren sjuksköterska och möjlighet att läsa ortopedi 15 högskolepoäng på universitet.
Vi arbetar med tio veckors schema där du tjänstgör två helger utav fem. Under 2025 har vi prioriterat förändringsarbete, patientsäkerhet och verksamhetsutveckling tillsammans med våra medarbetare, vilket vi kommer fortsätta med 2026. Vi har avsatt tid i schemat för detta arbete, vilket innebär att ett arbetspass var tionde vecka sker utanför arbetsplatsen med fokus på utveckling.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Har du tidigare erfarenhet av arbete inom ortopedisk verksamhet är det meriterande för tjänsten.
Som person är du positiv, engagerad och vill ständigt utvecklas i din profession. Du tycker om att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Vidare delar du gärna med dig av din kunskap och erfarenheter samt ser utmaningar som möjligheter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Helsingborgs lasarett är en mångsidig arbetsplats med puls. Här bedriver vi akutsjukvård och specialistsjukvård dygnet runt. De flesta medicinska specialiteterna är representerade och det finns både intensivvård, förlossning och neonatalvård. Vi har även verksamhet på sjukhusen i Ängelholm och Landskrona. I Ängelholm utför vi en stor del av våra planerade operationer.
Vi är en lärande organisation i ständig utveckling. Hos oss får du goda möjlighet att växa och bredda ditt perspektiv i tvärprofessionella samarbeten med kollegor från olika verksamheter. Möjligheterna att kombinera forskning med kliniskt arbete är mycket goda och spännande forskningsprojekt bedrivs inom flera områden. Vi har ett omfattande utbildningsuppdrag, hos oss genomgår många av morgondagens kollegor sin kliniska utbildning.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Sista dag att ansöka är 2026-06-02
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C323020".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Kontakt
Cecilia Adamidou, Enhetschef 042-406 37 52
