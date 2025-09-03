Sjuksköterska till ortopedens vårdavdelning, Umeå
Region Västerbotten, Rörelseorganens centrum / Sjuksköterskejobb / Umeå Visa alla sjuksköterskejobb i Umeå
2025-09-03
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Rörelseorganens centrum i Umeå
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Ortopedens vårdavdelning står inför en spännande utveckling till hösten med ett nära samarbete med Umeå universitet. Då öppnar vi upp år kliniska utbildningsavdelning (KUA). Utbildning av studenter och medarbetare har alltid legat oss varmt om hjärtat och nu vidareutvecklar vi detta. Därmed kommer ortopedens vårdavdelning bli en enhet med unik blandning av högspecialiserad vård som möter klinisk utbildning. En spännande, lärorikt och mångfasetterad arbetsplats. Vi anställer nu fler sjuksköterskor för att ta denna utveckling vidare och ser gärna att det är just du som söker den tjänst. Låter det intressant, läs då vidare.
Vår ortopedavdelningen i Umeå har upp till 32 vårdplatser och vi arbetar tvärprofessionellt i vårdteam runt patienten som är mellan 18 och 100+ år. Avdelningen består av tre sektioner där vi bildar omvårdnads- och medicinska team för att skapa spetskompetens samt öka patientsäkerheten. Till detta så kommer det tillkomma att ett av teamen har 4 KUA platser för studenter.
De lokaler vi vistas i är nyrenoverade och anpassade för att vår verksamhet ska fungera optimalt. Ortopedens vårdavdelning är en arbetsplats där vi ständigt arbetar med att förbättra och bibehålla en god arbetsmiljö, en arbetsplats där vi bryr oss om varandra och hjälper varandra inom och mellan yrkesgrupperna och har ett öppet klimat mellan medarbetare och chefer.
Vi är en del av rörelseorganens centrum som är en länsklinik med verksamhet i Umeå och Skellefteå med totalt ca 270 medarbetare. Tillsammans med Kirurgi- och ortopedkliniken i Lycksele ansvarar vi för all ortopedi i länet.
Vi erbjuder en strukturerad och individuell inskolning där vi har stor hjälp av våra Instruktionssjuksköterskor. Du väljer om du vill arbeta på ett traditionellt AB schema eller på arbetsmodell 3:3. Ortopedens vårdavdelning är en arbetsplats där vi ser vikten av kompetensutveckling. Du kommer ha möjlighet att gå vår ortopediutbildning genom en kompetenstrappa. Utöver detta så delta du i de kontinuerliga internutbildningarna på kliniken samt möjlighet att auskultera i andra verksamheter. För att omvårdnadspersonalen ska kunna ha fokus på patienterna arbetar vi med flertalet stödfunktioner på vår enhet. Detta för att använda kompetens på rätt plats.
Låter detta intressant så ser vi fram emot att träffa dig för att berätta mer om vår verksamhet och även för att vi ska få veta mer om dig. Du är även varmt välkommen att auskultera 1 dag med oss för att se mer av verksamheten.Publiceringsdatum2025-09-03Arbetsuppgifter
På avdelningen kommer du få möjlighet att lära dig en bredd inom ortopedi allt från planerade inläggningar till akutsjukvård med traumavård och avancerad ryggkirurgi. Hos oss har sjuksköterskorna en viktig och självklar roll i omvårdnadsteamet där du som sjuksköterska motiverar och leder övrig omvårdnadspersonal.
Som sjuksköterska arbetar du nära patienten och i arbetet ingår att identifiera risker, bedöma, åtgärda och utvärdera patientens olika omvårdnadsbehov. Vi arbetar i snabba vårdkedjor där mobilisering och återgång till tidigare liv eftersträvas snabbt efter operation. Som sjuksköterska hos oss utför du ordinarie sjuksköterskeuppgifter för en akutvårdsavdelning som till exempel medicin hantering, patient- och anhörigsamtal samt planering.Kvalifikationer
Vi söker Dig som är en engagerad kollega, bidrar med kunskap och glädje. Som känner ansvar för patientens välmående och verksamhetens fortsatta utveckling.
Du är legitimerad sjuksköterska med ett intresse för Ortopedi och akutsjukvård. Du kan hantera flera arbetsuppgifter parallellt och ser det som en utmaning att arbeta i ett omväxlande tempo. Du gillar att samarbeta med olika människor i olika yrkeskategorier och bidrar aktivt till en god arbetsmiljö genom din kunskap och ditt engagemang.
Meriterande med för verksamheten relevant vidareutbildning och /eller tidigare erfarenhet av Ortopedi, men det är inget krav.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C270520". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Rörelseorganens centrum Kontakt
Avdelningschef
Petter Backteman petter.backteman@regionvasterbotten.se Jobbnummer
9490741