Sjuksköterska till ortopedens Akut-och traumaavdelning 37
2025-11-07
Vill du bygga framtiden med oss?
Vi siktar just nu på att förbättra och utöka vårt högspecialiserade uppdrag inom trauma på vår nyrenoverade och toppmoderna avdelning i Örebro. Vi vill expandera och utöka vår verksamhet och söker nu efter fler sjuksköterskor som vill ta sig an denna utmaning och utvecklas hos oss.
Är du redo att anta den utmaningen?
Här är ett perfekt tillfälle att utveckla dina kunskaper och att skaffa dig en bred erfarenhet och kompetens. Vi har en individanpassad inskolning och efterföljande mentorskap så att du ska få en trygg och bra start hos oss. Därefter har du goda möjligheter att utvecklas hos oss med hjälp av ett eget introprogram och många interna utbildningar. Vi erbjuder inte bara ett spännande och roligt arbete, vi har också ett mycket härligt gäng kollegor som kommer att välkomna dig med värme och glädje. Vill du veta mer om vilka vi är? Kika gärna in på vårt Instagramkonto @Trauma37an. Under de senaste åren har en gedigen statsning på traumavård gjorts inom Region Örebro Län. Inom verksamhetsområde Ortopedi- och handkirurgi har detta inneburit en kompetensökning inom bland annat rygg-, nack- och bäckenkirurgi. Många patienter med en komplex skadebild efter exempelvis olyckor vårdas på avdelning 37 antingen direkt efter skadan eller efter en intensivvårdsperiod eller vård inom annat specialistområde.
Verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi bedriver universitetssjukvård samt klinisk forskning vid länets tre sjukhus, Universitetssjukhuset Örebro, Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett. Verksamhetsområdet bedriver vård inom hela det ortopediska området inklusive högspecialiserad vård. Inom området pågår en omfattande omstrukturering i syfte att förbättra tillgänglighet, kvalitet och kostnadseffektivitet. Uppbyggnaden av en klinisk forskningsenhet är ett viktigt led i utvecklingsarbetet.
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har cirka 3500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Som sjuksköterska på vår vårdavdelning ingår du i ett tvärprofessionellt team, där målet är att erbjuda en kvalitativ och effektiv vård av våra patienter. Den primära arbetsuppgiften är att planera och utföra patientens vård tillsammans med teamet och patienten. Som sjuksköterska arbetar du i första hand med de uppgifter som är specifika för din yrkesroll och som inte kan utföras av andra professioner. Du kommer att arbeta både med ortopedi, handkirurgi, och traumasjukvård, vilket ger dig en bred erfarenhet och kompetens samt ett spännande och omväxlande arbete.
Vi söker dig som är sjuksköterska. Du har god förmåga till struktur och planering, du är positiv till utveckling och tycker om och har lätt för samarbete. Du ska ge ett tryggt och professionellt bemötande till både patient, närstående och kollegor. Vi värderar personlig lämplighet högt.
