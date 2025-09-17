Sjuksköterska till Ortopedavdelningen, Örnsköldsvik
2025-09-17
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Länssjukvård somatik samordnar länssjukvården för den specialiserade somatiska vården i Region Västernorrland. Området somatik består av elva länssjukvårdsverksamheter. Länssjukvårdsverksamheterna bedrivs vid tre sjukhus, Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik och ett antal mottagningar förlagda till flera orter i länet. Område Ortopedi ingår i länssjukvård somatik och bedriver såväl planerad som akut verksamhet, inriktad mot ortopediska skador och sjukdomar. Här ingår även den Ortopedtekniska avdelningen samt Vårdhotellet vid Sundsvalls sjukhus.
Hos oss får du goda utvecklingsmöjligheter inom Ortopedi samt att vi erbjuder Internutbildningar och OSS -Ortopedisk självstudiekurs för sjuksköterskor.
Nu söker vi en sjuksköterska till Ortopedavdelningen i Örnsköldsvik som innefattar både planerad och akut verksamhet. Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillfällig placering på Ortopedavdelningen i Örnsköldsvik.
Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter består till stor del av:
Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter för en vårdavdelning
Omhändertagande både före och efter operation
Smärtbehandling
Mobilisering och övervakning
Vi arbetar patientnära i vårdteam med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Utöver det direkta patientarbetet är vi alla delaktiga i arbetet med att utveckla och förbättra vården. Vårt mål är att alltid utgå från patientens behov.
Kvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har erfarenhet från ortopedi eller akutvård
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Självgående
Flexibel
Samarbetsförmåga
Kvalitetsmedveten
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
