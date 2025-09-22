Sjuksköterska till ortopedavdelningen
2025-09-22
Ortopedavdelningen i Gävle bedriver akut sjukvård, planerad kirurgi samt dagkirurgisk verksamhet. Avdelningen består i nuläget av 26 vårdplatser, dessa är uppdelade mellan fyra vårdlag som består av sjuksköterskor och undersköterskor. Under hösten och våren har vi en grupp för elektiva måndag till fredag, fyra till sex vårdplatser. Du kommer att rotera mellan akuta enheten och den elektiva delen. Här träffar du ett härligt gäng medarbetare som sprider glädje och kunskap. Vi jobbar strukturerat och efter rutiner för att vården ska bli likvärdig.Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Vi behandlar, opererar och vårdar patienter med sjukdomar, skador och smärtor i muskler och skelett. Vårdlagen har nära samarbete med fysioterapeuter, arbetsterapeuter, läkare, dietister och kuratorer. På avdelningen finns en vårdkoordinator som man samverkar med inför patientens utskrivning från slutenvården. Hos oss är du med och bidrar till utveckling i verksamheten som till exempel kan innebära tid till journalgranskning, handledning, ansvarsområden, utbildningar samt att delta i olika projekt. Då vi är en dygnet runt-verksamhet innebär det att man arbetar dag- och kvällspass, samt nattpass efter överenskommelse.
Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat arbeta med
• omvårdnad av den ortopediska patienten i nära samarbete med olika professioner
• vårdprevention, smärtlindring, dokumentation, läkemedelshantering och att bidra till utveckling för den ortopediska patienten
• att delta i olika utvecklingsarbeten
• att identifiera risker och sätta in åtgärder utifrån omvårdnadsprocessen.
Hos oss får du
• en strukturerad introduktion
• ingå i mentorskap
• möjlighet att påverka ditt schema då önskemålsschema tillämpas.
Läs mer om våra olika förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som har förmågan att organisera, prioritera samt planera arbetet på ett effektivt sätt. Du har ett engagemang för ditt arbete och sätter upp mål, samt söker nya utmaningar. För att lyckas i rollen ser vi även att du har god samarbetsförmåga, är lyhörd och kommunicerar väl med andra. Då arbetet kan innebära att du behöver fatta snabba beslut är förmågan att arbetsleda och samarbeta viktigt, och att som nyexaminerad sjuksköterska ta hjälp av erfarna kollegor.
I rollen som sjuksköterska ska du
• vara legitimerad sjuksköterska
• kunna kommunicera obehindrat på svenska i både tal och skrift.
För den här tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet inom ortopedi, och har kännedom om vårat vårdsystem Cosmic.
Till oss är både erfarna sjuksköterskor och ni som tar examen i januari 2026 välkomna att söka. Hör gärna av er så berättar vi mer om avdelningen och våra arbetssätt.
Vänligen ansök så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
