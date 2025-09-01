Sjuksköterska till ortopedavdelningen
Ortopedavdelningen, Nyköpings lasarett
Från operation till första steget - Följ patientens hela resa på ortopeden.
Publiceringsdatum 2025-09-01
Hos oss på ortopeden får du bli en del av ett tryggt och engagerat team som både stöttar varandra och har roligt på jobbet. Vi har en modern avdelning med gott om utrymme vilket bidrar till en bra arbetsmiljö. Här finns 16 vårdplatser och vi vårdar både akuta och elektiva patienter.
Vår styrka är samarbetet mellan sjuksköterskor, undersköterskor, paramedicin och läkare - tillsammans gör vi skillnad för våra patienter varje dag. Vi har dessutom både utskrivningssamordnare och receptionist, vilket gör att alla yrkesgrupper kan fokusera på sina kärnuppgifter. Det bidrar till ett smidigare flöde och ett bättre arbetsklimat.
Vi erbjuder en trygg och individanpassad inskolning, och vi värdesätter att alla i teamet får växa, ta ansvar och bidra till utvecklingen på avdelningen. Här är arbetsmiljö och gemenskap minst lika viktigt som medicinsk kvalitet.Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss får möjlighet att utveckla spetskompetens. Du ansvarar framför allt för patienter med frakturer och andra skador i rörelseapparaten men det förekommer även patienter med kirurgiska och medicinska diagnoser. Du är med hela vägen, i det akuta omhändertagandet, under operationens förberedelser och eftervården då patienten tar sina första steg igen.
Här får du inte bara möjlighet att utvecklas i ditt yrke, utan också chans att handleda studenter och påverka arbetssätt på avdelningen.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som vill utvecklas inom ortopedisk vård. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, och en vilja att använda din kompetens i ett varierat arbete.
Vi tror att du är en positiv och engagerad person som trivs i team, men som också kan ta eget ansvar. Du tycker om att arbeta i ett varierande tempo och ser värdet av att skapa trygghet och kontinuitet för patienterna. Har du erfarenhet av ortopedisk vård är det en bonus - men allra viktigast är att du är nyfiken, vill lära dig nytt och bidrar till en miljö där både patienter och kollegor trivs.
Anställningsform
Tillsvidareanställning på heltid erbjuds, men andra alternativ kan diskuteras.
Grundtjänstgöring är treskift, men vi är öppna för dialog om andra önskemål - till exempel enbart natt, dag/kväll eller andra upplägg. Tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef Annika Bredberg, Annika.bredberg@regionsormland.se
, 072-083 32 80.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på ortopedavdelningen!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-09-25.
Intervjuer sker fortlöpande under annonseringstiden, välkommen med din ansökan redan idag!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
