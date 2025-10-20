Sjuksköterska till ortopedavdelning 70A & B
2025-10-20
Verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi har ett spännande erbjudande till dig som är intresserad av att jobba med ortopedi.
På 70A har vi främst ett akut inflöde av patienter som vårdas pre- och postoperativt för olika frakturtyper, dvs skador som uppkommit efter trauman. En del patienter kan till exempel ha sågat sig i handen på jobbet, brutit ett ben på en skidresa eller varit med om en trafikolycka med högenergivåld. Andra patienter kan efter fall i samma plan ha fått en höftfraktur eller fått en infektion som kräver amputation. På så sätt är vårt patientklientel varierande vad gäller ålder och bakomliggande sjukdomar. Vi har också läkare som har specialistkompetens på komplicerade bäckenfrakturer och svåra handkirurgiska ingrepp vilket gör att vi tar emot patienter från stora delar av landet.
Till 70B kommer en stor del av vår planerade vård. Här hjälper vi patienter med artros som behöver protesförsörjning i höft- knä- eller axelleder. Det akuta inflödet utgörs till största del av patienter med traumatiska frakturer på ryggrad och nacke, stora diskbråck som kräver akut operation eller patienter med infektioner som förutom antibiotikabehandling kräver kirurgisk åtgärd. Vi har läkare som är högspecialiserade på protes- och ryggkirurgi vilket innebär att vi också här bedriver riks-och regionsjukvård.
Vårdtiderna är varierande och kan sträcka sig från en dag upp till veckor. Vi arbetar i team med professioner såsom: sjuksköterskor, undersköterskor, apotekare, farmaceuter, kurator, underläkare, specialistläkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och medicinska sekreterare. Vi har även sjuksköterskor med specialfunktioner så som kvalitetsansvariga sjuksköterskor och utbildningssjuksköterskor med syfte att driva och utveckla vården för våra patienter, men även för att stötta dig som ny kollega. För oss är det viktigt att du som sjuksköterska får utvecklas i din roll och vi erbjuder dig därför kontinuerliga utbildningsdagar och veckovisa föreläsningar, därtill möjligheten att läsa ortopedikurser på arbetstid.
Ditt uppdrag
Hos oss får du alltid en trygg och välstrukturerad introduktion på minst 5 veckor. Ett personligt introduktionsprogram utformas tillsammans med någon av våra utbildningssjuksköterskor. I introduktionen ingår bland annat föreläsningar om ortopediska sjukdomar, en kurs i hantering av smärtpumpar, TUB-utbildning, förflyttningsteknik samt introduktion med övriga yrkeskategorier för att få en helhetsbild över hur vi arbetar på avdelningen.
Hos oss får du en bred kunskap om den ortopediska patienten samt om pre- och postoperativ vård. Förutom den ortopediska åkomman har flertalet av våra patienter också andra bakgrundssjukdomar som även de kan komma att behöva behandlas. Detta medför att du också får en bred medicinsk kunskap.
För dig som är nyutexaminerad sjuksköterska erbjuds du ett kliniskt utvecklingsår, KUÅ (som utgör 20% av din arbetstid) där du bland annat får fördjupa dina kunskaper inom vissa områden.
För dig som är nyutexaminerad sjuksköterska erbjuds du ett kliniskt utvecklingsår, KUÅ (som utgör 20% av din arbetstid) där du bland annat får fördjupa dina kunskaper inom vissa områden.

Utbildningstillfällen sker en gång i månaden tillsammans med andra i personalgruppen. Vi har också kontinuerliga simuleringsträningar utifrån SMART-konceptet. För dig som arbetat två år eller mer som sjuksköterska erbjuder vi en schemalagd fördjupningsutbildning inom ortopediska sjukdomar och diagnoser.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med intresse för ortopedi.
Din kompetens
Vi värdesätter ett positivt arbetsklimat där alla medarbetare trivs och känner sig trygga. Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga och vill arbeta i ett multiprofessionellt team. Du arbetsleder omvårdnaden, identifierar omvårdnadsbehov, startar, följer upp och prioriterar dina åtgärder. Din målsättning är att ge den bästa vården för dina patienter. Vi söker dig som är nyfiken, initiativtagande, flexibel och har en vilja att utvecklas. Tidigare erfarenhet inom ortopedi och/eller akutsjukvård är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid som sjuksköterska med tillträde enligt överenskommelse. Vi söker dig som vill arbeta dag, kväll och helg men också dig som vill rotera mellan dag och natt, alternativt söker vi dig som vill arbeta ständig natt. Provanställning kan komma att tillämpas.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Tveka inte med att höra av dig till någon av våra chefer:
Biträdande avdelningschef Anton Gavell, 018-611 65 02
Biträdande avdelningschef Emelie Johansson, 018-617 44 15
Facklig representant nås via växeln, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval och tillsättning kan komma att ske löpande under ansökningstiden, så vänta inte med att skicka din ansökan till oss!
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
