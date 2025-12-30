Sjuksköterska till Ortopedavdelning 6, Karlskoga lasarett
2025-12-30
Vill du arbeta som sjuksköterska på en klinik med bra teamkänsla och där kreativ utveckling av arbetet pågår? Då har vi på ortopedavdelning 6 i Karlskoga jobbet för dig!
Du kommer till en arbetsplats med god struktur och där introduktion erbjuds med personlig mentor. Det finns goda möjligheter till kompetensutveckling och fortbildning i ortopedi. Vi är en ortopedisk länsklinik och samarbetar dagligen med USÖ och Lindesbergs lasarett.
Verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi bedriver universitetssjukvård samt klinisk forskning vid länets tre sjukhus, Universitetssjukhuset Örebro, Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett. Verksamhetsområdet bedriver vård inom hela det ortopediska området inklusive högspecialiserad vård. Inom området pågår en omfattande omstrukturering i syfte att förbättra tillgänglighet, kvalitet och kostnadseffektivitet. Uppbyggnaden av en klinisk forskningsenhet är ett viktigt led i utvecklingsarbetet.
Karlskoga lasarett är ett av Region Örebro läns tre akutsjukhus. Vi som arbetar på Karlskoga lasarett är stolta över vårt sjukhus. Vi bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism, vilket bland annat avspeglar sig i att vi som första sjukhus i Sverige har Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Lasarettet är medelstort med cirka 900 anställda.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Sjuksköterska till Ortopedavdelning 6, Karlskoga lasarettPubliceringsdatum2025-12-30Dina arbetsuppgifter
Avdelning 6 är en ortopedkirurgisk vårdavdelning där vi är specialiserade på axelortopedi samt akut frakturortopedi. Vi har ett stort akut uppdrag och tar emot patienter från hela länet som har fått en fraktur.
Omvårdnadsarbetet sker i våra tre omvårdnadsgrupper som består av sjuksköterska, undersköterska samt rehabiliteringskompetens som finns hos fysio- och arbetsterapeut. Omvårdnadsarbetet har fokus på preoperativ och postoperativ vård där smärtlindring och mobilisering är viktiga delar. För den akuta höftfrakturpatienten har vi utvecklat specifik omvårdnad som bl a innebär att samtliga sjuksköterskor på avdelningen lägger höftblockad, FICB, i smärtlindrande syfte.
Vardagar har vi farmaceut, utskrivningssamordnare samt kostvärd i vår verksamhet.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska. Vi välkomnar både dig med erfarenhet och dig som är i början av din sjuksköterskekarriär att söka tjänsten.
Som person trivs du med att arbeta i ett högt tempo i samarbete med andra professioner och med patienten i fokus. Du har en god kommunikativ förmåga och är nyfiken på förbättringsarbete för patientens bästa. Vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
