Sjuksköterska till ortopedavdelning 3, Lindesbergs lasarett
2026-01-05
Vill du arbeta på en av Sveriges ledande ortopedavdelningar och samtidigt få en trygg inskolning, starkt kollegialt stöd och möjlighet att utvecklas inom både elektiv och akut ortopedi? Hos oss på ortopedavdelning 3 i Lindesberg får du spännande arbetsdagar, en varm arbetsgemenskap och en arbetsmiljö där vi värnar om trivsel.
På ortopedavdelning 3 specialiserar vi oss på protesverksamhet och komplikationer i det opererade området. Till oss kommer patienter som har behov av operation i höft- eller knäled följt av artros men också patienter som fått någon form av komplikation inom området för vår specialitet. Detta kan exempelvis vara infektioner, protesnära frakturer eller luxationer.
På avdelningen arbetar mestadels erfarna sjuksköterskor vilket betyder att det finns en trygg arbetsgrupp som kommer ta väl hand om dig. Vi fokuserar mycket på kollegialt stöd och tillämpar mentorskap samt individuellt anpassad inskolning vilket gör att vi tror att du kommer trivas hos oss oavsett om du är ny i yrket eller har tidigare erfarenhet. Här blir du en del av ett engagerat team som arbetar för att hjälpa patienter återfå sin rörelsefrihet och livskvalité.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Som sjuksköterska på ortopedavdelning 3 kan du se fram emot ett roligt, stimulerande och ständigt utvecklande arbete med både elektiv (planerad) vård och något mer akut vård för våra komplikationspatienter. Du är arbetsledare och omvårdnadsansvarig för ditt vårdlag och arbetar i nära samarbete med flera olika professioner såsom sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, rehabassistent, arbetsterapeut, dietist och läkare. Hos oss får du bland annat arbeta med pre- och postoperativ vård, läkemedelshantering, sår- och infektionskontroll, mobilisering och rehabilitering, akut omhändertagande samt teamarbete/samordning och kvalitets- och förbättringsarbete. Handledning av studenter och praktikanter ingår också i arbetet.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska oavsett om du har arbetat ett tag eller är nyutbildad. Erfarenhet från opererande och/eller akutverksamhet är meriterande men inte ett krav. Vi tror att du trivs i en miljö med tempo och du har god kommunikativ förmåga, behärskar god svenska i tal och skrift samt har en positiv inställning, förmåga att arbeta flexibelt och stort engagemang! Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker fortlöpande, så vänta inte med din ansökan!
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Är du nyfiken på vilka vi är? Spana gÄr du nyfiken på vilka vi är? Spana gärna in vår instagram ärna in vår instagram https://www.instagram.com/ortopedenlindesberg/
Vill du veta mer om vad vi erbjuder dig eller hur det är att leva och bo i vårt län.https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:1024". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164) Arbetsplats
Region Örebro län Kontakt
Enhetschef
Matilda Johansson 0581-850 78 Jobbnummer
9668813