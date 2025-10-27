Sjuksköterska till Ortopedavdelning 14, Sundsvall
2025-10-27
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Ortopeden bedriver pre- och postoperativ vård för ortopediska patienter där smärtlindring och mobilisering har en stor betydelse för vårdförloppet. Nu söker vi en sjuksköterska till teamet. Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 2025-12-01.
Sjuksköterska till Ortopedavdelning 14, SundsvallPubliceringsdatum2025-10-27Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss arbetar ni tillsammans i teamet för att ge patienterna god omvårdnad. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Pre- och postoperativ vård
Förebyggande arbete kring risk för trycksår, fall och undernäring
Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter på en vårdavdelning
Mobilisering och rehabilitering
Inskolning sker inom teamet med mer erfaren personal. Även interna utbildningar kommer att erbjudas, och vi arbetar aktivt med att försöka att stärka kompetensen i ortopedi.
I arbetet ingår att jobba dag och kväll, samt helgtjänstgöring 2 av 5 helger.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du
Har erfarenhet av arbete på vårdavdelning
Har erfarenhet av akutsjukvård
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Personlig mognad
Självgående
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "130:2025:311". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Enhetschef
Katarina Björk Jobbnummer
9574618