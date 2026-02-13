Sjuksköterska till Ortoped- och traumamottagningen i Solna
2026-02-13
En av våra sjuksköterskor har kommit in på vidareutbildning och därför söker vi nu dig som vill arbeta i en högspecialiserad verksamhet där du utvecklas, utmanas och gör verklig skillnad varje dag.
Söker du en omväxlande sjuksköterskeroll med kompetenta kollegor, stark teamkänsla och patienten i fokus? Ta chansen och sök tjänsten hos oss på mottagningen för ortopedi, akut- och traumakirurgi i Solna!
Du erbjuds
en arbetsplats där du har möjlighet att utvecklas inom flera högspecialiserade områden på samma mottagning
att bli en del av ett team där vi gärna delar med oss av våra kunskaper samt värnar om såväl patienter som varandra.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.
På ortoped - och traumamottagningen bedrivs högspecialiserad vård inom fem patientflöden: akut ortopedi och traumatologi, akut kirurgi, ryggsjukdomar, artroplastik och extremitetsdeformitet samt muskuloskeletala tumörer.
I rollen som sjuksköterska kommer du att arbeta i team tillsammans med undersköterska, läkare, fysioterapeut och arbetsterapeut. Du kommer att möta patienter med frakturer, ryggsjukdomar, skelettdeformitet, kirurgiska trauman och multitrauma. Arbetet på mottagningen är omväxlande och innefattar bland annat att assistera vid läkarmottagningar, självständiga sårmottagningar, inskrivning, telefonrådgivning via Tele Q och Alltid Öppet.
Arbetstiden på mottagningen är måndag-fredag, dagtid.
Vi söker dig som
vill bidra med kunskap och erfarenhet till vår arbetsgrupp och utveckla vården tillsammans med oss
har ett starkt engagemang och en god samarbetsförmåga med patientens bästa i fokus.
är nyfiken, lösningsorienterad och ansvarskännande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaperKvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Minst tre års yrkeserfarenhet av akutsjukvård
God datorvana
Goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av mottagningsarbete
Erfarenhet av inskrivningsmottagning
Erfarenhet av telefonrådgivning
Erfarenhet av sårbehandlingar
Kunskaper inom ortopedi och kirurgi
Erfarenhet av bokning TakeCare och hantering av ärenden via Alltid Öppet
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Tema Akut och Reparativ Medicin
Tema Akut och Reparativ Medicin består av sex medicinska enheter (Akut, Trauma/akutkirurgi och ortopedi, Plastikkirurgi och kraniofaciala sjukdomar, Öron näsa, hals Hörsel och balans samt Transplantation). https://www.karolinska.se/vard/tema/tema-akut-och-reparativ-medicin/
