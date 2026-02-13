Sjuksköterska till Öronmottagning i Kristianstad
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad / Sjuksköterskejobb / Kristianstad Visa alla sjuksköterskejobb i Kristianstad
2026-02-13
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad i Kristianstad
, Hässleholm
, Lund
, Ystad
, Malmö
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du arbeta i en verksamhet där specialistkunskap, omtanke och utveckling går hand i hand? Nu söker vi en engagerad sjuksköterska till vår öronmottagning i Kristianstad, där du blir en viktig del av ett kunnigt och sammansvetsat team.
Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK) är nordöstra Skånes akutsjukhus. Här bedrivs akutsjukvård under dygnets alla timmar av kvalificerade och engagerade medarbetare. CSK har det stora sjukhusets resurser och det mindre sjukhusets närhet och samhörighet. Vi är cirka 2 600 medarbetare.
Verksamhetsområde (VO) öron, näsa och hals (ÖNH), med sina cirka 65 medarbetare, bedriver heltäckande specialistvård inom diagnostik, behandling och rehabilitering av sjukdomar och funktionsnedsättningar i öron-, näsa- och halsområdet samt jourverksamhet. Verksamhetsområdet har en väl utbyggd medicinsk verksamhet inom de flesta av ÖNH-specialitetens olika inriktningar och stöds av egna audionomer och logopeder. Inom vissa ÖNH-diagnosområden har CSK ett regionuppdrag, till exempel barnsömnapnéutredningar.
Vi arbetar för en god arbetsmiljö som präglas av ett gott samarbete.Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
Är du sjuksköterska och söker ett omväxlande och utvecklande arbete? Vi på öronmottagningen i Kristianstad söker nu dig för en visstidsanställning till och med 31 december 2026. Hos oss får du vara en viktig del av ett engagerat team, möta patienter i alla åldrar och uppleva variationen och dynamiken som gör arbetet så givande, där ingen dag är den andra lik!
Som sjuksköterska på öronmottagningen erbjuds du ett stimulerande och omväxlande arbete i en specialiserad verksamhet. Du arbetar nära läkarna och assisterar vid planerade mottagningar, jourverksamhet samt i samband med polikliniska operationer. Rollen ger dig möjlighet att utveckla din kompetens inom öronsjukvård och vara en viktig del av ett engagerat och tvärprofessionellt team.
På mottagningen har även sjuksköterskor och undersköterskor egna mottagningar. Vi har bland annat ett Sömnteam, ett Track-team och kontaktsjuksköterskor för våra cancerdrabbade patienter. I grundbemanningen så bemannar både undersköterskor samt sjuksköterskor skölj vid behov, sjuksköterskorna bemannar även löparposition som servar mottagningarna och svarar på 1177-ärenden. Vi har även telefonrådgivning men den bemannar man först när man blivit mer van i sin roll som sjuksköterska på mottagningen.
Hos oss träffar du patienter i alla åldrar, från de allra yngsta till de äldsta i samhället. Arbetet är omväxlande och fyllt av nya möten och erfarenheter, vilket gör öronverksamheten både spännande och givande. Trots sitt till synes lilla område är VO ÖNH ett stort och brett område vilket gör att goda utvecklingsmöjligheter finns. Öronmottagningen är en mottagning under utveckling då ett generationsbyte bland läkarna nu är sitt slutskede, vilket resulterar i nya spännande former av mottagningar.
Arbetstiden är förlagd dagtid, måndag till fredag klockan 07.30 till 17.00. Var åttonde vecka ingår arbete två kvällar med våra barn-sömnapnéutredningar, dessa arbetspass är i nuläget täckta, men förändringar kan ske och då ingår det i vårt uppdrag.Kvalifikationer
För denna roll söker vi dig som vill bidra med din kompetens som legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Om du har vana av arbete inom öron-, näsa- och halsverksamhet, annat mottagningsarbete och/eller akutsjukvård är det meriterande. Vidare är det en fördel om du har kunskaper i systemen Melior och Pasis.
Vi söker dig som är engagerad, lyhörd och trygg i din yrkesroll. Det är viktigt att du har en god förmåga att hantera stressiga situationer då vi även har vår jourverksamhet uppe på mottagningen på vardagar. Att du är ansvarsfull och att du med enkelhet kan prioritera i ditt arbete. För att trivas hos oss har du ett positivt förhållningssätt och drivs av utveckling. För rollen är det viktigt att du har en god kommunikativ förmåga, att du trivs med att arbeta såväl självständigt som i grupp samt att du har ett gott bemötande gentemot både kollegor och patienter. Vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C296861". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad Kontakt
Karin Nilsson, enhetschef 044-309 10 39, Karin.KM.Nilsson@skane.se Jobbnummer
9741290