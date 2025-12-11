Sjuksköterska till Öron- Näsa- och Halskliniken, avdelning 16
Region Värmland / Sjuksköterskejobb / Karlstad Visa alla sjuksköterskejobb i Karlstad
2025-12-11
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Värmland i Karlstad
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige
Din arbetsplats
Öron-Näsa-Hals är en kirurgisk akutavdelning där den ena dagen sällan är den andra lik.
Det är stora tempoväxlingar, perioder med högre patienttryck samt lugnare perioder med tid för återhämtning vilket vi ser som en stor fördel.
Det är ett varierande jobb och vi har patienter som söker akut på kväll, natt och helg då mottagningen är stängd. Det kan till exempel vara en patient med kraftig näsblödning som kommer med ambulans direkt upp till oss utan att passera akutmottagningen. Som sjuksköterska tar du också emot akuta rådgivningssamtal kvälls- och nattetid samt på helger. Vi har ett nära samarbete med läkargruppen.
Vi är en liten avdelning med enbart 10 vårdplatser indelat i två vårdlag. Som medarbetare har man chansen att ta stort ansvar och snabbt utvecklas i såväl sin kompetens, som i karriären. Vi har ett nära samarbete med käkkirurgkliniken som lånar platser hos oss när behovet finns. Öronmottagningen och avdelning 16 tillhör samma enhet och en stor del av personalen har en rotationstjänst.Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
Öron-Näsa-Halskirurgi har tyngdpunkten på pre- och postoperativ omvårdnad och stora fokusområden är trakeostomivård och nutrition. Patienterna är i blandade åldrar, allt från små barn till äldre personer. Många har i regel kort vårdtid som våra patienter med halsinfektion, näsblödning och de som genomgått kirurgiska ingrepp. En del stannar längre, till exempel våra cancerpatienter som genomgått ett mer omfattande kirurgiskt ingrepp och är i behov av mobilisering eller är under pågående strålbehandling.
Periodvis har vi färre öron-näsa-halspatienter, till exempel under sommaren när vi inte opererar lika mycket vilket gör att vi får många utlokaliserade patienter som kan tillhöra medicin, onkologen, ortopeden och kirurgen. Det medför andra utmaningar men ger också en stor bredd och utveckling av kompetensen.
Hos oss jobbar man två helger på en sexveckorsperiod och lägger önskeschema. För ny personal erbjuder vi mentorskap det första året där det ingår handledning och intern utbildning för att fördjupa sig mer inom olika ÖNH-sjukdomar.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har ett gott bemötande, har en kommunikativ förmåga samt är van att arbeta såväl självständigt som i grupp. Du är strukturerad och har förmågan att se till helheten. Du är öppen för utveckling, är flexibel i ditt arbetssätt och är lösningsfokuserad. Du har en positiv inställning till arbetet och kan hantera akuta situationer. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder ett stimulerande arbete med trevliga arbetskamrater där nya idéer och delaktighet välkomnas.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/252629". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Arbetsplats
Öron- Näsa- och Hals Avdelning 16 Kontakt
Linn Johansson, avdelningschef 010-8314398 Jobbnummer
9640263