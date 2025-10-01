Sjuksköterska till öron- näs- och halssjukdomar - tillsvidare
Verksamhetsområde öron-, näs- och halssjukdomar
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Verksamhetsområde öron-, näs- och halssjukdomar (ÖNH) diagnostiserar och behandlar sjukdomar och tillstånd som berör öron, näsa, bihålor, munhåla, övre luftvägar samt hörsel och balans. Vi är i första hand en kirurgisk avdelning med både planerad och akut verksamhet. Kirurgin kan vara av enklare slag men även mer omfattande tumörkirurgi i huvud- och halsområdet. Vi har också en akut verksamhet i form av en jourmottagning inom ÖNH som på kvällar, nätter och helger är placerad på vårdavdelningen och bemannas av personal från avdelningen. På jourmottagningen tar man emot patienter med bl.a. infektioner i huvud-halsområdet, näsblödningar, yrsel och höga luftvägshinder.
Avdelningen har 13 vårdplatser med enbart enkelsalar, patienterna delas in i vårdlag som bemannas av undersköterska och sjuksköterska. Vi vårdar både barn och vuxna och vårdtiden varierar från mindre än ett dygn till flera veckor.
Ditt uppdrag
Som timanställd sjuksköterska på 85F1 får du frågan om du vill och kan arbeta. Det kommer ske på både lång och kort sikt. Du bestämmer själv hur många pass du bokar in dig på men du behöver arbeta kontinuerligt för att hålla dig ajour.
Omvårdnadsbehovet hos våra patienter är mycket varierande, men stort fokus ligger på högspecialiserad omvårdnad där du får bidra med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. I den basala omvårdnaden ingår pre- och postoperativ omvårdnad och i den högspecialiserade omvårdnaden ingår t.ex. luftvägsproblematik, blödningar från näsa och svalg och trakeostomerade patienter. I ett senare skede kan även arbete på jourmottagningen innefattas.
En av avdelningens specialiteter är sjukdomar i de övre luftvägarna och i synnerhet vården av trakeostomerade patienter. Har du inte erfarenhet av trakeostomi får man du en utbildning i det.
Introduktion sker med erfaren sjuksköterska.
Vi söker dig som är utbildad sjuksköterska, gärna med några års erfarenhet. Har du erfarenhet av arbete med öron-, näsa- och hals är det meriterande. Som person är du stabil, lösningsorienterad, trygg och empatisk. Du är ansvarstagande, har alltid patienten i fokus och uppskattar teamarbete. Som timanställd bör du vara flexibel.
Din kompetens
Vi erbjuder
Vi erbjuder timavlönad anställning tillsvidare med start enligt överenskommelse. Vi söker personer som kan jobba dygnets alla timmar så skriv i din ansökan vad du önskar att jobba, dag/kväll, enbart natt eller rotation.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Du kommer att få en individanpassad inskolning tillsammans med en handledare, introduktionen anpassas till dina förkunskaper så att du ska känna dig trygg i din roll hos oss.
Vill du veta mer?
Avdelningschef:
Abed Amini
Avdelningschef - Öron-näs-och hals 85F
018-611 37 96, abed.amini@akademiska.se
Fackliga kontaktpersoner nås via växeln, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Urval och tillsättning kan komma att ske löpande, så vänta inte med att skicka din ansökan till oss!
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
