Sjuksköterska till Örnsköldsviks kommun
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2026-06-26
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Är du legitimerad sjuksköterska och vill ha ett meningsfullt arbete där du får använda din kompetens brett? Då är du varmt välkommen med din ansökan till Örnsköldsviks kommun.
Vi söker en engagerad sjuksköterska som trivs i ett varierat uppdrag och som vill bidra till trygg och säker vård för patienter med olika behov. Hos oss får du en viktig roll i teamet och möjlighet att göra skillnad i människors vardag.
Din huvudsakliga placering är vid särskilt boende för äldre i natursköna Björna. I uppdraget ingår även att vid behov arbeta inom närliggande geografiska områden, främst Björna, Gideå och Husum. Det innebär att du behöver trivas med variation, kunna anpassa dig efter verksamhetens behov och se värdet i att bidra där din kompetens behövs som mest.Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss ansvarar du för både specifik och allmän omvårdnad, med patientens behov i fokus. Du planerar och prioriterar ditt arbete tillsammans med kollegor utifrån verksamhetens aktuella behov, vilket innebär ett varierat uppdrag där du kan arbeta över flera enheter.
Du har en central roll i teamet och samverkar med andra sjuksköterskor, baspersonal och övriga professioner. Samtidigt innebär uppdraget att du behöver vara trygg i att arbeta självständigt, fatta egna beslut och strukturera ditt arbete utifrån rådande situation.
Med din medicinska kompetens bidrar du till att skapa trygghet, kontinuitet och god kvalitet i vården. Du handleder kollegor och studerande samt ger stöd till närstående. Tillsammans arbetar ni för en meningsfull och trygg vardag för patienterna.
Då ledarskapet inte alltid finns på plats i din direkta närhet, behöver du känna dig bekväm med att ta ansvar i det dagliga arbetet, samtidigt som du har stöd av chef och kollegor både på plats och på distans.Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård är meriterande. Det är även meriterande om du har handledarutbildning eller annan påbyggnadsutbildning, exempelvis som distriktssköterska, vård av äldre eller psykiatri.
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll, har god förmåga att arbeta självständigt och samtidigt ser dig som en del av ett team. Du har ett gott bemötande, kan prioritera i vardagen och bidrar till ett positivt och lösningsfokuserat arbetsklimat. Du trivs med variation och ser möjligheter i att utveckla arbetssätt tillsammans med andra.
Giltigt körkort behörighet B är ett krav.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan.
Inspireras av hur det är att bo, leva och verka i Örnsköldsvik
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - "Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv" - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap. För en del tjänster krävs uppvisade av utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kan kräva svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445), http://www.ornskoldsvik.se
Järnvägsgatan 6 (visa karta
)
891 31 ÖRNSKÖLDSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Välfärdsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Victoria Pulsford victoria.pulsford@ornskoldsvik.se 0660-265371 Jobbnummer
9981101