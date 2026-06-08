Sjuksköterska till Örnsköldsviks kommun
Örnsköldsviks kommun / Sjuksköterskejobb / Örnsköldsvik Visa alla sjuksköterskejobb i Örnsköldsvik
2026-06-08
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Är du sjuksköter/distriktsköterska och nyfiken på att arbeta i Örnsköldsviks kommun, då är du varmt välkommen med en ansökan. Nu söker vi två sjuksköterskor, en till särskilt boende och en till hemsjukvården.Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska ansvarar du både för den specifika och den allmänna omvårdnaden. Du jobbar
tillsammans med sjuksköterskekollegor i ett område där ni tillsammans lägger upp era gemensamma arbetsuppgifter. Du kommer att ha en central roll i teamet, där du jobbar tätt med andra yrkesgrupper (andra ssk, EC, baspersonal, läkare, AT, FT, dietist) med patienten i centrum. Genom din medicinska kunskap ser vi att du finner lösningar som skapar trygghet och mervärde för patienten.
Du handleder personal och studerande, samt ger stöd och råd till anhöriga. Du skall tillsammans med medarbetare, andra professioner arbeta för en meningsfullhet för patienten.Kvalifikationer
Du är antingen legitimerad sjuksköterska eller distriktsköterska och gärna med erfarenhet inom området. Det är meriterande om du har handledarutbildning eller annan påbyggnadsutbildning som vård av äldre eller psykiatri.
Vi söker dig som kan arbeta självständigt men som samtidigt har förmågan att se dig som en i ett team. Du bör ha ett stort engagemang, positiv inställning till utveckling samt lockas av situationer där nytänkande och kreativitet ingår.
Giltigt körkort behörighet B är ett krav.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan.
Inspireras av hur det är att bo, leva och verka i Örnsköldsvik
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - "Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv" - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap. För en del tjänster krävs uppvisade av utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kan kräva svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445), http://www.ornskoldsvik.se
Järnvägsgatan 6 (visa karta
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891 31 ÖRNSKÖLDSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Välfärdsförvaltningen Kontakt
Chefsstöd
Sanna Berglund sanna.berglund@ornskoldsvik.se 0660-265261 Jobbnummer
9952792