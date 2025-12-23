Sjuksköterska till ordinärt boende på Bror Nilssons gata
2025-12-23
Om jobbet
Vill du arbeta med nära vård i patienternas hemmiljö? Vi söker nu en sjuksköterska som vill bli en del av vårt team på Bror Nilssons gata!
Vårt kontor finns på Bror Nilssons gata 5 på Lindholmen med goda kommunikationsmöjligheter, du kan ta både båt, buss och cykel till arbetet.
Vi arbetar för närvarande utifrån grundschema där du främst arbetar dagtid med viss kvälltjänstgöring och en helg på 5 veckor.
I rollen som sjuksköterska ansvarar du för att sätta upp mål, planera, leda och följa upp vården i samråd med patient och personal. Insatserna utförs som hembesök, genom handledning eller delegering till omvårdnadspersonal. Du kommer att samverka i tvärprofessionella team och med övriga aktörer, såväl internt som externt. I din roll kommer du att ha ett nära samarbete med kollegor inom hemsjukvårdens rehabenhet samt vårdcentraler i staden. Ditt uppdrag innebär även att identifiera och förebygga risker i vården samt kartlägga patientens behov av hälso- och sjukvårdsinsatser. Hos oss är patienten alltid vårt största fokus och vårt team jobbar alltid för att leverera en mycket god och nära vård. Du kommer att arbeta självständigt men samtidigt finns det ett väl fungerande samarbete och närhet till kollegor inom ditt område. Tillsammans driver ni och utvecklar en kompetent verksamhet där hög vårdkvalité och personcentrerad vård står i fokus.
För att få den kompetens som behövs för att arbeta inom den kommunala hälso- och sjukvården erbjuder Göteborgs Stad ett introduktionsprogram för dig som nyanställd. Introduktionsprogrammet är individuellt och pågår i cirka ett år. Programmet utformas i dialog mellan dig som nyanställd och din enhetschef.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska, det är meriterande med specialistutbildning som distriktssköterska eller annan adekvat vidareutbildning. Det är även meriterande om du har tidigare erfarenhet av sjuksköterskeyrket men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad. Tjänsten kräver att du har B-körkort, då du kör bil mellan dina patientbesök.
Arbetet kräver att du självständigt kan överblicka, prioritera och utföra dina arbetsuppgifter. Du har förmågan att arbeta tillsammans med andra och skapar goda relationer. Vi söker dig som är öppen och tillmötesgående i ditt förhållande gentemot andra genom att visa respekt, hänsyn och omtanke. Vi värdesätter att du kommer med nya idéer och perspektiv i arbetsrelaterade frågor för att förbättra verksamheten.
Låter detta som ett arbete för dig? Välkommen in med din ansökan, intervjuer kommer att ske löpande!
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
- En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
- Trygg anställning
- Meningsfulla arbetsuppgifter
- Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
- Heltidsanställning med möjlighet till deltid
- Goda semestervillkor
- Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här:https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa "kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret" och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk: https://etjanster.polisen.se/login/request?tid=eregisterutdrag-utdrag&lid=ebd26d83-ce2a-44d0-835a-53e4b7b8914d
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Ersättning
