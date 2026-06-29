Sjuksköterska till Öppenvårdspsykiatrin i Avesta
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Sjuksköterskejobb / Avesta Visa alla sjuksköterskejobb i Avesta
2026-06-29
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
På Psykiatrimottagningen i Avesta möter du människor i viktiga skeden av livet. Hos oss får du möjlighet att kombinera professionell utveckling med ett meningsfullt arbete där patientens återhämtning står i centrum.
Vi söker nu en engagerad sjuksköterska som vill bli en del av vårt tvärprofessionella team. Tillsammans arbetar vi för att erbjuda specialistpsykiatrisk vård med hög kvalitet, respekt och omtanke. Mottagningen erbjuder vård till vuxna patienter med bland annat depression, bipolär sjukdom, beroendeproblematik, autism, svår ångest, komplex svår PTSD, psykossjukdomar, neuropsykiatriska tillstånd som kräver vård inom specialistpsykiatrin.
Därför ska du välja oss
Meningsfulla patientmöten där du gör skillnad på riktigt
Kompetenta och engagerade kollegor från flera professioner
Möjlighet att utveckla och påverka verksamheten
Individuellt anpassad introduktion och kontinuerlig kompetensutveckling
En arbetsplats med god stämning, samarbete och framtidsfokusPubliceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss arbetar du med bland annat:
Läkemedelsuppföljning och läkemedelsadministration
Telefonrådgivning och patientstöd
Hälsofrämjande och uppföljande samtal
Egna mottagningsbesök, både fysiskt och digitalt
Samverkan i team kring patientens vård och återhämtning
Arbetet präglas av både självständighet och nära samarbete med kollegor från olika yrkesgrupper. Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas där vi arbetar för att öka tillgängligheten och utveckla framtidens psykiatriska öppenvård.Kvalifikationer
Vi söker sig som:
Är legitimerad sjuksköterska
Har ett genuint intresse för psykiatri och människors återhämtning
Är trygg, engagerad och ansvarstagande
Trivs med både självständigt arbete och teamwork
Bidrar med nya idéer, positiv energi och ett gott värdegrundmässigt bemötande
Erfarenhet av psykiatrisk vård eller specialistutbildning inom psykiatri är meriterande.
Välkommen till Avesta! Här får du arbeta nära patienterna, nära kollegorna och nära naturen. Vi erbjuder en arbetsplats där utveckling, delaktighet och arbetsglädje går hand i hand.
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning
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Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:587". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
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791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Katarina Helmersson katarina.helmersson@regiondalarna.se 0226-496011 Jobbnummer
9982723