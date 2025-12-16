Sjuksköterska till öppenvårdspsykiatrin - NPF-teamet i Rättvik
Region Dalarna / Sjuksköterskejobb / Rättvik Visa alla sjuksköterskejobb i Rättvik
2025-12-16
, Leksand
, Mora
, Gagnef
, Orsa
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna i Rättvik
, Leksand
, Mora
, Gagnef
, Orsa
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Psykiatriska mottagningsteamet i Rättvik är bemannade upp till sjuksköterskenivå, liknande mottagningsteam finns i både Mora och Malung. Ifrån Mora utgår vårt gemensamma läkarteam, mobila team (PEA-teamet), administrativa team samt utrednings- och behandlingsteam. Vi samverkar tätt mellan teamen och kan även vara flexibla vad gäller vilken mottagning man sitter på under sin arbetstid. Vi arbetar också gentemot en gemensam öppenvård i hela Region Dalarna varpå samverkan med öppenvårdsmottagningar på andra orter också förekommer och är under utveckling. Slutenvård finns i Falun och i Säter.
Våra arbetstider är dagtid mån-fre med lediga helger och högtider, så du kan planera din tid och umgås med nära och kära under både julens, nyårets och påskens röda dagar.
Sjuksköterska till öppenvårdspsykiatrin - NPF-teamet i RättvikPubliceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
Vi söker en sjuksköterska som vill ansluta sig till vårt team. Mer specifikt till NPF-teamet (inriktning ADHD/ADD/Autism) men också i ett teamarbete med resten av mottagningen.
Som sjuksköterska i vårt mottagningsteam får du träffa patienter vid många olika typer av besök. I arbetsuppgifterna ingår det bl.a. att göra psykiatriska bedömningar och uppföljningar, sköta läkemedelshantering - både utdelning, -administrering och -uppföljning samt provtagning. Vi har också både telefonrådgivning samt ger patientutbildning i såväl grupp som individuellt. Vi samverkar också både med anhöriga, vårdgrannar och slutenvård. Vi erbjuder besök både på mottagningen, digitalt och ibland via hembesök. Vi arbetar tätt som ett team inom vår egen mottagning, men också med andra mottagningar i Region Dalarna.
Patientarbetet är uppdelat i olika funktionsområden såsom neuropsykiatri, psykosvård, beroendevård och vård för affektiva tillstånd men gemensamma ärenden förekommer också. I detta nu söker vi personal primärt till vårt neuropsykiatriska funktionsområde, d.v.s. tanken är att den person vi rekryterar i första hand ska arbeta med patienter med ADHD, ADD och Autism. Övriga patientgrupper kommer också att förekomma.
Inskolning sker på plats och anpassas efter individuella behov .
Övrig informationKvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
B-körkort
Meriterande:
Vidareutbildning med inriktning psykiatri
Erfarenhet av psykiatriSå ansöker du
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:974". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Rekryterande chef
Sara Clarstedt 0248-494789 Jobbnummer
9646915