Sjuksköterska till Öppenvårdspsykiatri i Falun
Region Dalarna / Sjuksköterskejobb / Falun Visa alla sjuksköterskejobb i Falun
2025-12-10
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna i Falun
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Leksand
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vill du arbeta på en plats där din kompetens verkligen gör skillnad - och där du får utrymme att utvecklas både professionellt och som person?
Öppenvårdspsykiatrin i Falun söker nu en engagerad legitimerad sjuksköterska som vill bli en del av vårt kunniga, varma och utvecklingsorienterade team. Vi erbjuder psykiatrisk specialistvård för vuxna och arbetar tvärprofessionellt med fokus på bedömningar, patientens delaktighet och vårdprocesser. Hos oss präglas arbetsmiljön av öppenhet, respekt och ansvar samt en vilja att tänka nytt
Vi erbjuder:
Dagtid måndag-fredag, med möjlighet till flextid
Individuell inskolning och mentorstöd
Kompetensutveckling och handledning
Ett engagerat, stöttande och tvärprofessionellt team
En arbetsplats i centrala Falun - nära natur, kultur och goda pendlingsmöjligheter
Friskvårdsbidrag och en arbetsmiljö som värnar om långsiktig hållbarhet
Sjuksköterska till Öppenvårdspsykiatri i FalunPubliceringsdatum2025-12-10Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska är du en central del av patientens resa. Du kommer bland annat att arbeta med:
Bedömnings- och uppföljningssamtal
Läkemedelshantering
Psykoedukation
Dokumentation och samarbete i tvärprofessionella team
Fungera som patientens fasta vårdkontakt och tillsammans med patienten utforma vårdplan
Utvecklings- och förbättringsarbete inom verksamheten
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska (erfarenhet av psykiatri är meriterande men inget krav)
Har ett empatiskt, professionellt och tryggt bemötande
Trivs med att arbeta i team men också kan ta egna initiativ
Är nyfiken, lösningsorienterad och vill bidra till en verksamhet i utvecklingSå ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:923". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Chef
Emma Eriksson 023-499258 Jobbnummer
9636581