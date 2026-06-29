Sjuksköterska till Öppenvårdsmottagningen Avesta - föräldravikariat
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Sjuksköterskejobb / Avesta Visa alla sjuksköterskejobb i Avesta
2026-06-29
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Kom till oss på Psykiatrimottagningen i Avesta - nu söker vi ett föräldravikariat. Ibland dyker möjligheter upp som är värda att ta vara på.
Nu söker vi en sjuksköterska som vill följa med oss under ett föräldravikariat. Kanske är du redan verksam inom psykiatrin, kanske är du nyfiken på att prova något nytt. Oavsett vilket erbjuder vi en arbetsplats där människan står i centrum - både patienten och kollegan. Hos oss möter du människor i viktiga skeden av livet. Du får arbeta nära patienterna, nära dina kollegor och nära den utveckling som sker inom modern psykiatrisk öppenvård.
Därför trivs vi här
Vi hjälper varandra och delar med oss av vår kunskap
Vi värdesätter arbetsglädje lika mycket som professionalitet
Vi får möjlighet att följa patienters utveckling över tid
Vi arbetar i team där olika kompetenser kompletterar varandra
Vi utvecklar verksamheten tillsammansPubliceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss får du en central roll i patienternas vård och återhämtning. Du arbetar med rådgivning, uppföljning, läkemedelshantering och stödjande samtal, samtidigt som du är en viktig del av teamet kring patienten.
Det här är ett föräldravikariat som passar dig som vill få erfarenhet av psykiatri, bredda din kompetens eller kanske upptäcka din nästa karriärväg.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska
Är nyfiken, engagerad och trygg i mötet med människor
Vill bidra till en arbetsplats präglad av respekt, omtanke och samarbete
Ser möjligheter i förändring och utveckling
Vi söker en vikarie - men hoppas hitta en kollega som lämnar avtryck.
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
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Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:586". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
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791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Sara Rosqvist sara.rosqvist@regiondalarna.se 023-492977 Jobbnummer
9982714