Sjuksköterska till OP-mottagningen/UVA
Region Gävleborg, VO Anestesi / Sjuksköterskejobb / Hudiksvall Visa alla sjuksköterskejobb i Hudiksvall
2026-07-21
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Operationsmottagningen och Uppvakningsavdelningen är en del av Centraloperation Hudiksvall. Här utförs planerade och akuta åtgärder inom anestesi- och operationssjukvård, både barn (från 1 år) och vuxna. Vi ger service till samtliga verksamheter vid Hudiksvalls sjukhus.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-21Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på operationsmottagningen/UVA kommer du att arbeta med
• pre- och postoperativ vård
• att säkerställa och handha den, för enheten, medicintekniska utrustningen
• att iordningsställa och administrera läkemedel utifrån generella direktiv eller specifika ordinationer.
Arbetstiden är förlagd måndag till fredag, dag- och kvällstid.
Som en del av verksamhetens bemanning och kompetensutveckling ingår fyra veckors rotationstjänstgöring inom dygnetruntverksamheten. Rotation kan även förekomma under andra perioder utifrån verksamhetens behov.
Hos oss får du
• individuellt schema och introduktion utifrån dina kunskaper och erfarenheter
• omväxlande arbete mot olika specialiteter och goda utvecklingsmöjligheter.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är initiativtagande, flexibel och har en helhetssyn i ditt arbete. Du ska även ha en god samarbetsförmåga. Erfarenhet från pre- och postoperativ vård väger tungt i denna rekrytering men även din vilja att utvecklas genom att genomföra kursen Omvårdnad inom postoperativ och kirurgisk intermediärvård för sjuksköterskor 7,5 hp
I rollen som sjuksköterska ska du
• vara legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom
svensk sjukvård
• ha språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala, det kan också innebära godkänt betyg i Svenska 3 alternativt godkänt betyg i Svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i Svenska för utomnordiska
studenter motsvarande 60 hp.
För den här tjänsten är det meriterande om du har yrkeserfarenhet inom området.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och vi ser mångfald som en styrka och att du delar vår värdegrund:
• Professionalism och ansvar.
• Respekt och ödmjukhet.
• Öppenhet och ärlighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Efter överenskommelse.
Region Gävleborg tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Vid lönesättning beaktas bland annat uppdrag, ansvar, kompetens, erfarenhet och resultat.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1924". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
801 88 GÄVLE Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Anestesi Kontakt
Daniel Eriksson, Vårdförbundet daniel.eriksson@regiongavleborg.se Jobbnummer
10008352