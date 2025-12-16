Sjuksköterska till onkologsektionen på cancer- och lungsjukvårdsenheten
Vi är en slutenvårdsavdelning som bedriver onkologisk och lungmedicinsk vård i trivsamma lokaler i O-huset med närhet till öppenvård, strålbehandling och röntgen.
Enheten ingår i Sydöstra sjukvårdsregionen kompetenscentrum vad gäller cancerbehandling och lungmedicin. På onkologsektionen utförs specifika behandlingar och onkologisk omvårdnad till vuxna patienter med tumörsjukdomar.
Vi söker dig som vill vara med och utveckla vår vårdavdelning och få möjlighet till både bred och fördjupad kompetens inom onkologisk omvårdnad ska du söka till oss!
Vårt erbjudande
Onkologsektionen erbjuder:
• Introduktion planeras utifrån dina tidigare erfarenheter, cirka 4-6 veckor.
• Du erbjuds en mentor under ditt första år.
• Utbildning inom säker cytostatikahantering, ges av erfaren sjuksköterska på avdelningen.
• Individuell schemaplanering i det digitala schemaverktyget Tessa.
• Internutbildningar sker kontinuerligt för att stärka dig i rollen.
• Karriärutvecklingsprogram inom Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC) med möjlighet att specialisera dig inom något av våra kärnområden.
Här kan du läsa om vår karriärstege för sjuksköterskor.
Publiceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska arbetar du i team tillsammans med olika professioner. Du ansvarar och leder teamet i den specifika och basala omvårdnaden under ditt arbetspass. En av våra största styrkor är kommunikation som gör att arbetet flyter på under passet.
Onkologsektionen bedriver både planerad och akut verksamhet och vårdar patienter i kurativt- och palliativt skede. Onkologisk omvårdnad är en central del av ditt arbete exempelvis cytostatikabehandling, strålbehandling, biverkan och olika komplikationer som kan uppstå i samband med behandling, smärtbehandling och palliativvård. Vi lägger stor vikt av ett bra bemötande som präglas av respekt och etik i teamet och patientmötet. Teamet vårdar vuxna patienter med olika cancerdiagnoser, vilket innebär att ditt arbete kommer vara varierande och innehålla många olika arbetsuppgifter. Dessa arbetsuppgifter innefattar bland annat cytostatikahantering, antibiotikaadministrering, transfusioner vilket ofta ges via centralvenösa infarter.
Arbetsgrupp
i är ett glatt arbetsgäng som har roligt tillsammans och stöttar varandra i det dagliga arbetet. Vi använder oss av reflektion efter varje arbetspass för att lyfta det positiva och negativa under dagen. På avdelningen finns receptionssjuksköterska som är ett dagligt stöd för varje team samt samordnare som koordinerar och sköter mycket av det administrativa arbetet. Vidare finns fyra ledningssjuksköterskor som har ett extra ansvar för dig som ny. Det finns en onkologjour dygnets alla timmar att ha kontakt med, som även är rondansvarig under helger. En farmaceut fyller på läkemedelsvagn, läkemedelsautomat och basförråd av läkemedel. Vi har även servicevärd som sköter beställning och påfyllning av förråd. På enheten finns även en måltidsvärd.
Om dig
Du är legitimerad sjuksköterska eller legitimerad specialistsjuksköterska inom onkologi eller medicinskvård. På Cancer-och lungsjukvårdsenheten (CoL) finns möjlighet att utvecklas både som ny, erfaren och specialistsjuksköterska.
Du trivs med att vara en del av ett tvärprofessionellt team med patienten i fokus, där alla yrkeskategorier lär av varandra. Du har en god empatisk förmåga, att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor.
Vi söker dig som har lätt för att arbeta självständigt och samarbetar bra med andra människor. Du skapar engagemang och delaktighet. Du har även förmågan att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt.
Då du arbetar i ständig dialog med personer som är inneliggande, anhöriga, kollegor och andra verksamheter är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift. Du behöver också kunna hantera olika IT system.
Ansökan och anställning
Dessa tjänster är två graviditetsvikariat med start 1 januari 2026. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
