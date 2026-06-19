Sjuksköterska till onkologiska kliniken
Region Östergötland / Sjuksköterskejobb / Linköping Visa alla sjuksköterskejobb i Linköping
2026-06-19
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, Åtvidaberg
, Finspång
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eller i hela Sverige
Vi söker en engagerad kontaktsjuksköterska tillonkologiska klinikens allmänna mottagning. Vi söker dig med stort engagemang, trygghet och god struktur för att kunna arbeta självständig, samtidigt som du ingår i ett team med läkare och rehab professioner.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt – och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål – att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Läs gärna vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-06-19Dina arbetsuppgifter
Kontaktsjuksköterskans roll innefattar följande område:
Samordning och sammanhållen vårdprocess.
Tillgänglighet och kontinuitet.
Delaktighet och inflytande genom vårdprocessen.
Inventering, bedömning och hantering av individuella behov.
Hos oss på allmänna mottagning får du en central och meningsfull roll där du arbetar självständigt med egna patienter med sarkom eller testikelcancer samtidigt som du är en nyckelperson i det multiprofessionella teamet. Du följer patienten under uppföljningsperioden efter avslutad behandling och bidrar till trygghet, kontinuitet och kvalitet i omhändertagandet.
I rollen kommer du bland annat att:
Vara patientens fasta kontaktperson.
Göra strukturerade bedömningar av patientens mående och rehabiliteringsbehov
Ge kunskap om förväntade reaktioner, biverkningar och sena effekter.
Erbjuda individuellt anpassade egenvårdsråd.
Ge stöd och rådgivning via telefon, 1177 och Min vårdplan.
Planera och koordinera patientens vård, inklusive bokning av återbesök.
Ansvara för sjuksköterskeledda återbesök.
Arbetet är kontorstid, måndag till fredag.
Arbetsgrupp
På onkologens allmänna mottagning har vi sjuksköterskeledda mottagningar som är diagnosspecifika, där vi följer upp patienter inom bröstcancer, hjärntumör, gyncancer samt biverkningar efter gynekologiska cancerbehandling, neuroendokrina tumörer, testikelcancer samt sarkom.
Totalt är vi elva sjuksköterskor varav många specialistsjuksköterskor och en undersköterska. I din roll som kontaktsjuksköterska ges du möjlighet till ett självständigt arbete med patienter du ansvarar för och utgör en viktig del i teamarbete med övriga yrkesgrupper kring patientens rehabilitering och uppföljning efter cancerbehandlingen. Då onkologi är ett ämne med snabb utveckling ingår förbättringsarbete som en naturlig del av arbetet.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet inom onkologi och/eller som kontaktsjuksköterska.
Vi söker dig som har ett strukturerat arbetssätt, ett naturligt driv och engagemang samt en stark ansvarskänsla. Du har lätt för att se både helhet och detaljer, driver utvecklingsarbete och anpassar dig i föränderliga sammanhang. Genom din lyhördhet och professionella samarbetsförmåga bygger du goda relationer och bidrar aktivt till ett positivt arbetsklimat. Personlig lämplighet är av stor betydelse.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt!
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Universitetssjukhuset, Ingång 34 (visa karta
)
581 85 LINKÖPING Arbetsplats
Onkologiska kliniken Kontakt
vårdenhetschef
Renée Berglund renee.berglund@regionostergotland.se 010-1034998 Jobbnummer
9971400