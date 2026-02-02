Sjuksköterska till onkologisk vårdavdelning
2026-02-02
Vår avdelning är en allmän onkologisk vårdavdelning med 15 vårdplatser. Vi har en bred patientgrupp som innefattar en mängd olika cancerdiagnoser. Cancervården är under ständig utveckling och vi ger patienterna allt fler avancerade medicinska behandlingar, både kurativa och palliativa, som kräver att patienterna är inneliggande under strål- och cytostatikabehandling. Våra patienter är också inneliggande för utredning eller för smärt- och övrig symtomlindring. Hos oss finns patienter som behöver palliativ vård, den kan vara komplex men är en av avdelningens styrkor.
Vi söker dig som tillsammans med oss vill vara med och utveckla och driva cancersjukvården framåt med patientens bästa i fokus.
Vi arbetar i vårdlag och har ett nära samarbete med avdelningens samtliga professioner. Vi har stark team-känsla som vi värderar högt. Vi ser varandra på avdelningen och drar nytta av varandras individuella kompetens.
Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• omvårdnad ur ett helhetsperspektiv
• palliativ vård
• cytostatikabehandling, du får möjlighet att gå en utbildning för att bli certifierad i cytostatikahantering
• hantera centrala infarter
• olika medicinska tekniska moment som dränage, katetrar, tracheostomi, PEG, sond och läkemedelspumpar.
Hos oss får du
• en personligt anpassad introduktion
• arbeta i en trygg arbetsgrupp där det alltid finns någon att rådfråga
• möjlighet till utveckling inom onkologin tack vare vårt nära samarbete med de övriga enheterna.
Läs mer om våra förmåner:
I ditt arbete kommer du att möta patienter med olika cancerdiagnoser som i varierad grad påverkar hela kroppen och själen. Detta kräver bland annat att du är empatisk och lyhörd samt har förmåga att möta människor i kris. Vi ser till hela patienten och dennes behov och vill att alla våra patienter och anhöriga ska känna sig trygga hos oss under hela vårdförloppet. Vi är ett team och är beroende av varandras olika roller och funktioner för att kunna ge den bästa tänkbara vården till våra patienter och dennes närstående. Du behöver därför vara bra på att kommunicera, ha en god samarbetsförmåga samt kunna bidra till ett positivt och effektivt teamarbete. Du arbetar utifrån verksamhetens bästa, bidrar till utveckling och ser möjligheter i förändring.
I rollen som sjuksköterska ska du
• vara legitimerad sjuksköterska.
Vi söker både dig som är nyutexaminerad sjuksköterska och dig som har några års erfarenhet. Det är meriterande om du har erfarenhet av akutsjukvård, onkologisk vård, palliativ vård eller cytostatikahantering.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och att dina personliga egenskaper stämmer överens med Region Gävleborgs värdegrundsord:
• Professionalism & ansvar.
• Respekt & ödmjukhet.
• Öppenhet & ärlighet.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Enligt avtal. Så ansöker du
