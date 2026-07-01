Sjuksköterska till onkologisk slutenvårdsavdelning - natt
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2026-07-01
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Vill du arbeta med avancerad cancervård i en verksamhet där patientens behov alltid står i centrum?
På Onkologiska klinikens vårdavdelning på Södersjukhuset erbjuder vi ett meningsfullt och utvecklande arbete där du får använda hela din kompetens inom avancerad omvårdnad. Nu söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska och vill arbeta natt tillsammans med engagerade kollegor i en verksamhet som präglas av kunskap, samarbete och omtanke.Publiceringsdatum2026-07-01Dina arbetsuppgifter
Onkologiska kliniken vid Södersjukhuset omfattar vårdavdelning, mottagningar, medicinsk behandling, klinisk forskningsenhet och strålbehandling. Här vårdas patienter med cancersjukdom inom bland annat bröst-, tarm- och urinvägscancer.
Vårdavdelningen har 12 vårdplatser och inkluderar även en akut bedömningsenhet för patienter med akuta symtom relaterade till cancersjukdom eller behandling.
Som sjuksköterska på natten arbetar du tillsammans med en sjuksköterskekollega vilket präglas av nära samarbete, självständiga kliniska bedömningar och avancerad omvårdnad med fokus på personcentrerad vård och symtomlindring.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team där vi stöttar varandra och arbetar tillsammans för att utveckla både vården och verksamheten.KvalifikationerKompetenser
Legitimerad sjuksköterska.
Goda kunskaper i svenska, motsvarande nivå C1.
Det är meriterande om du har
Minst två års klinisk erfarenhet som sjuksköterska.
Erfarenhet av onkologisk och/eller palliativ vård.
Specialistutbildning inom onkologisk vård, palliativ vård eller annan relevant specialistutbildning.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och trivs med att arbeta självständigt samtidigt som du ser styrkan i ett nära samarbete med dina kollegor. Du har ett personcentrerat förhållningssätt, är ansvarstagande och har god förmåga att prioritera när vårdbehov förändras.
Du bidrar till ett öppet och respektfullt arbetsklimat och vill vara med och utveckla både verksamheten och din egen kompetens.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Erbjudande
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och därför månar vi om att du ska ha ett utvecklande, tryggt och hållbart arbetsliv. Vi erbjuder många olika förmåner och fördelar oavsett var du befinner dig i livet och i karriären. Några av dessa förmåner är:
En individuellt anpassad introduktion som inleds med arbete dag- och kvällstid innan övergång till natt.
Individuell schemaläggning och förmånligt arbetstidsavtal enligt Region Stockholms 24/7-avtal.
Vi erbjuder regelbundna, kompetenshöjande aktiviteter utifrån medarbetarens och verksamhetens behov.
Möjlighet att utvecklas inom avancerad onkologisk omvårdnad.
Ett generöst friskvårdsbidrag.
Personalgym och hälsoteam med fysioterapeuter, ergonomer och hälsopedagoger som kan stötta dig i din träning.
Föräldrapenningtillägg och föräldralön.
Läs mer om vårt erbjudande här
Vi som arbetar på Södersjukhuset har ett viktigt uppdrag, varje medarbetares insats behövs. För att kunna utföra vårt arbete på bästa möjliga sätt och hantera de utmaningar vi möter, arbetar vi tillsammans med att stärka vår kultur och arbetsmiljö. Läs gärna mer om vår Ledar- och medarbetarsynÖvrig information
Tjänsten avser tillsvidareanställning med huvudsaklig tjänstgöring natt.
Södersjukhuset tillämpar kontroll i belastningsregistret före beslut om anställning. Urval och intervjuer sker löpande under rekryteringsprocessen.
Välkommen med din ansökan!
När du söker jobb hos Region Stockholm behandlar vi personuppgifter som du lämnar i din ansökan, exempelvis kontaktuppgifter, CV och andra relevanta dokument. Uppgifterna används för att kunna hantera rekryteringsprocessen och bedöma din ansökan.
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Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och dina rättigheter hittar du i vår integritetspolicy.
Södersjukhuset är ett av Nordens största akutsjukhus, vi finns i hjärtat av samhället, dag som natt för våra patienter. Hos oss står akutsjukvården i centrum och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna vår specialitet. Vi bedriver omfattande klinisk forskning och utbildning, för oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära och personliga patientkontakten. På Södersjukhuset är alla en del i en större helhet där vi tillsammans skapar morgondagens vård.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
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Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Södersjukhuset , Specialistvård, Onkologiska kliniken, Onkologen avdelning 61 Kontakt
Fredrik Sandlund, Verksamhetschef fredrik.sandlund@regionstockholm.se 070-4848931 Jobbnummer
9986725