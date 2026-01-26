Sjuksköterska till onkologisk mottagning och dagvård
Region Gävleborg, VO Onkologi / Sjuksköterskejobb / Gävle Visa alla sjuksköterskejobb i Gävle
2026-01-26
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gävleborg, VO Onkologi i Gävle
, Bollnäs
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma framtidens cancervård i en verksamhet med stark teamkänsla och hög kompetens?
Onkologiska mottagningen på Gävle sjukhus är en del av ett länsuppdrag som omfattar avancerad medicinsk behandling för cancerpatienter i Gästrikland, Hälsingland och norra Uppland. Vi är en del av verksamhetsområde onkologi, där även strålbehandling, vårdavdelning och palliativt team ingår. Forskning är en central del av vårt arbete och hos oss finns en klinisk prövningsenhet som ger patienter möjlighet att ta del av den allra senaste behandlingen samtidigt som de bidrar till att utveckla framtidens vård.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas med omorganisation och expansion på mottagningen, vilket ger dig som ny kollega stora möjligheter att påverka och bidra till framtidens arbetssätt.Publiceringsdatum2026-01-26Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss blir du en viktig del av ett engagerat team där vi stöttar varandra och arbetar nära för att alla ska känna sig trygga i sin roll. Rollen är både självständig och varierad- du möter patienter i olika skeden av sin behandling och gör skillnad varje dag. Du finns där i svåra stunder men får också dela hopp, glädje och framgångsrika behandlingar med patienter.
Du ansvarar för att planera, genomföra och följa upp behandlingar och vårdinsatser i samarbete med läkare och andra professioner. Helgtjänstgöring var 5-6 helg på onkologisk vårdavdelning 17 ingår i tjänsten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• patientmottagning och behandlingsplanering
• uppföljning av behandlingar och symtomhantering
• telefonrådgivning och stöd till patienter och närstående
• cytostatikabehandling och immunterapi
• samverkan med andra enheter inom och utanför sjukhuset.
Hos oss får du
• ett engagerat och kompetent team med stark sammanhållning, där vi stöttar och lyfter varandra
• en personligt anpassad introduktion med erfarna kollegor som gärna handleder
• möjlighet att påverka och bidra till verksamhetens utveckling
• ett meningsfullt arbete där du gör skillnad - varje dag.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet. Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida. https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som tycker om att arbeta nära människor och som naturligt samarbetar med både kollegor och vårdtagare. Du planerar och organiserar ditt arbete på ett tydligt sätt, vilket skapar trygghet och kontinuitet. Med ett lyhört och engagerat bemötande skapar du förtroende hos patienter och närstående. Du är flexibel, tar ansvar i föränderliga situationer och bidrar aktivt till att utveckla både arbetssätt och verksamhetens kvalitet.
I rollen som sjuksköterska ska du vara
• legitimerad sjuksköterska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av onkologisk vård och att ge medicinsk onkologisk behandling.
Provanställning kan komma att tillämpas.
I den här rekryteringen ber vi dig att inte skicka in ett personligt brev. I stället får du besvara urvalsfrågor som hjälper oss att bedöma alla sökande på ett mer likvärdigt och rättvist sätt. Det gör vår rekryteringsprocess både enklare och mer transparent för dig som söker.
Välkommen in med din ansökan!
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/244". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198) Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Onkologi Kontakt
Linda Poulsen, vårdenhetschef linda.poulsen@regiongavleborg.se 026-15 80 73 Jobbnummer
9704207