Sjuksköterska till onkologisk behandlingsavdelning
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2026-07-06
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Verksamhetsområde blod- och tumörsjukdomar
Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något – ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Välkommen med din ansökan!
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad i människors liv? Vi söker nu en sjuksköterska till vår onkologiska behandlingsavdelning – en arbetsplats med hög kompetens, god gemenskap och ett stort patientfokus.
Vår verksamhet
Verksamhetsområde blod- och tumörsjukdomar bedriver högspecialiserad cancervård i framkant. Här bedrivs en omfattande verksamhet inom slutenvård, dagvård, öppenvård och klinisk forskning, med nära samarbete mellan flera professioner. Organisationen omfattar sektionerna onkologi inklusive strålbehandling, hematologi, onkologisk endokrinologi samt en forsknings- och utvecklingsenhet. Den högspecialiserade cancervården vid Akademiska sjukhuset tillhör landets främsta och är ackrediterad som Comprehensive Cancer Center enligt OECI:s kriterier.
Vi söker nu en sjuksköterska som kan förstärka vårt team vid onkologisk behandlingsavdelning. Arbetstiden är förlagd dagtid, måndag - fredag. Eftersom vissa patienter går på behandling under flera år försöker vi tillgodose kontinuiteten för patienterna och varje sjuksköterska har därför en egen tidbok. Din primära arbetsuppgift är att ge cytostatikabehandling, immunterapi och antikroppar till våra patienter. Du har även ett övergripande ansvar att samordna vården med övriga professioner såsom dietist och kurator etc.
Du erbjuds
• Bekväma arbetstider (måndag–fredag)
• En strukturerad introduktion med 4 veckors inskolning
• Möjlighet till kompetensutveckling via: Cytostatikakörkort och Cancervårdsakademin (CVA)
• En arbetsgrupp med lång erfarenhet och stark teamkänsla – här stöttar vi varandra och delar kunskap i vardagen
Självklart omfattas du också av våra generella Förmåner hos Region Uppsala (https://regionuppsala.se/jobb-och-utbildning/bli-var-nya-kollega/formaner/)
Ditt uppdrag
På behandlingsavdelningen kommer du att ha din egen tidbok med planerade patienter. Du kommer som sjuksköterska få ansvar för att bedöma provsvar och biverkningar och efter det beställa och administrera behandling till patienten. En stor del av arbetet handlar också om att informera patienter och anhöriga om behandlingen och vilka biverkningar som kan uppstå.
Exempel på arbetsuppgifter:
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Administrera intravenös onkologisk behandling såsom cytostatika, antikroppar och immunterapi
• Planera och boka patienters behandling och vård
• Ge telefonrådgivning och stöd till patienter och närstående
Vi söker dig som:
• Är legitimerad sjuksköterska
• Är positiv, engagerad och nyfiken på att lära dig mer
• Har god empatisk förmåga och kan sätta dig in i patientens livssituation
• Är noggrann, ansvarstagande och mån om att göra ditt bästa
• Trivs med att arbeta både självständigt och i team
• Har god pedagogisk förmåga
Meriterande:
• Erfarenhet från onkologi och cytostatikabehandling
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, så stämmer det här in på dig så kan onkologisk behandlingsavdelning vara den framtida arbetsplatsen för dig!
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiden är förlagd dagtid, måndag - fredag. Provanställning kan komma att tillämpas
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Sara Sveijer, 018-617 51 60
Fackligt ombud Helena Larsson kan nås via växeln, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdatum.
Läs om anställningsvillkor och lönesättning inom Region Uppsala här: Bli vår nya kollega (https://regionuppsala.se/jobb-och-utbildning/bli-var-nya-kollega/)
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS845/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9993528