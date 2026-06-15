Sjuksköterska till Onkologimottagningen Mora

Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Sjuksköterskejobb / Mora
2026-06-15


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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Vill du vara med och bygga framtidens cancervård i Dalarna?
Vi står inför en spännande nystart och vidareutveckling av vår onkologimottagning i Mora. Med nya lokaler och ett pågående utvecklingsarbete inom onkologin har du en unik möjlighet att vara med och forma verksamheten framåt. Samtidigt står du inte ensam i detta - hos oss finns en stabil, erfaren och engagerad personalgrupp som utgör en trygg grund i arbetet. Tillsammans skapar vi något nytt, där dina idéer, din kompetens och ditt engagemang får utrymme att göra skillnad.
Hos oss får du inte bara ett jobb - du får möjlighet att påverka hur cancervården ska utvecklas för framtiden. Välkommen att bli en del av vår nya start!

Publiceringsdatum
2026-06-15

Dina arbetsuppgifter
Onkologimottagningen är en specialistmottagning inom kirurgkliniken och ansvarar för patienter med olika kirurgiska cancerdiagnoser. Behovet av cancervård ökar i takt med att fler lever längre med sin cancerdiagnos, tack vare förbättrade behandlingsmöjligheter. Här bedrivs läkarmottagning, dagvårdsbehandling med administrering av cytostatika och andra onkologiska terapier. Arbetet sker i nära samarbete med onkologläkare och övriga professioner.
Vi erbjuder:
Introduktion och relevant utbildning, bland annat cytostatikakörkort
Möjlighet till vidareutbildning och specialisering
Goda förutsättningar att utvecklas och fördjupa din kompetens inom onkologi
En möjlighet att vara med och forma en verksamhet i utveckling

Kvalifikationer
Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska

Meriterande:
Erfarenhet av onkologi eller kirurgisk vård

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga och uppskattar teamarbete. Du har ett professionellt bemötande och kan möta patienter och närstående i både akuta och känslomässigt svåra stunder. Du är trygg och självständig i din yrkesroll.
AnsökanHar du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning
Vi har gjort vårt medieval och avböjer kontakt från sälj- och rekryteringsföretag

Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Kontakter fritext
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:595".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Region Dalarna (org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta)
791 29  FALUN

Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården

Kontakt
Rekryterande chef
Victoria Lindkvist
victoria.lindkvist@regiondalarna.se
0250-493254

Jobbnummer
9963290

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