Sjuksköterska till onkologimottagningen med medicinskbehandling
2025-11-13
Onkologikliniken Mälarsjukhuset, Eskilstuna
Sjuksköterska till onkologimottagningen och medicinskbehandling
Onkologikliniken Mälarsjukhuset, EskilstunaPubliceringsdatum2025-11-13Om företaget
På onkologikliniken arbetar vi i en kunskapsintensiv verksamhet där klinikens ledord "vår kunskap din trygghet" vägleder oss i vårt dagliga arbete. Vårt mål är att möta förväntningar om en individanpassad cancervård av högsta standard för alla invånare i Sörmland.Arbetsuppgifter
Onkologimottagningen behandlar och följer upp patienter med tumörsjukdomar i alla stadier. Våra största patientgrupper är patienter med prostatacancer, bröstcancer samt colon-rektal cancer.
Som sjuksköterska på mottagningen och medicinsk behandling arbetar du både som mottagningssjuksköterska och behandlande sjuksköterska. Du får ett roligt, omväxlande och självständigt arbete. Du är den person som patienterna vänder sig till i första hand gällande uppföljning, information, råd och stöd kring den planerade och pågående behandlingen. Du löser och slutför uppkomna situationer på ett kreativt sätt. Arbetsuppgifterna består till huvudsak att planera och administrera behandlingar. Du kommer så småningom arbeta självständigt med telefonrådgivning samt träffa patienter i samband med läkarbesök.
Har du kontaktsjuksköterskeutbildning kommer du att erbjudas möjlighet att arbeta som det efter det att du är trygg med att ge behandlingar. Då tillkommer deltagande i MDK:er, diagnosgruppsmöten, min vårdplan, nätverksträffar med mera.
Din kompetens
Du är legitimerad sjuksköterska som har arbetat inom sjukvården under flera år. Meriterande är om du har erfarenhet av att arbeta med cancerpatienter samt administrera cytostatika, mottagningsarbete eller som kontaktsjuksköterska. Är du intresserad av att arbeta som kontaktsjuksköterska men saknar utbildningen kommer du att erbjudas den inom 1-2 år. Vi lägger mycket stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Heltid. Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef Elisabet Olsson Kivipaasi, 079-065 40 11.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på onkologikliniken Sörmland!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-11-27.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för
rekryteringen ändras.
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
