Sjuksköterska till Onkologimottagningen i Varberg
2026-04-13
Publiceringsdatum2026-04-13Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på onkologimottagningen i Varberg erbjuder vi dig ett flexibelt och utvecklande arbete. Du ingår i ett team med läkare, sekreterare och sjuksköterska och möter patienter med cancerdiagnos och dess närstående. Vi erbjuder onkologisk behandling till patienter med bröstcancer, urologisk cancer och GI-cancer.
Vi bedriver mottagningsarbete samt erbjuder våra patienter telefonrådgivning. Som sjuksköterska arbetar du som både kontaktsjuksköterska och behandlingssköterska för dina patienter.
Som vår nya medarbetare får du personlig handledning och en god introduktion för att lära känna verksamheten, organisationen och dina nya kollegor. Hos oss har du alltid möjlighet att lära dig någonting nytt eftersom onkologin är i ständig utveckling.
Vi tillämpar flextid och du arbetar måndag till fredag (40h/v).
Om arbetsplatsen
Onkologimottagningen tillhör område 3, vi har en enhet i Halmstad och en i Varberg. På enheten arbetar tio behandlingssjuksköterskor. Vi deltar på läkarbesök, på multidisciplinära konferenser och ger onkologiska behandlingar. Vi har ett nära och väl inarbetat samarbete mellan sjuksköterskor, onkologer och sekreterare på enheten samt med vår enhet i Halmstad.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med minst ett par års yrkeserfarenhet, gärna inom onkologi. Det är meriterande om du har vidareutbildning inom onkologi, cytostatikakörkort och/eller kontaktsjuksköterskeutbildning. Vi ser gärna att du har goda kunskaper i vårdens IT-system, till exempel Cosmic, Cytobase och 1177.
Vi tycker bemötande är viktigt och vi vill gärna att du har en fallenhet för att bemöta patienter i olika sinnesstämningar och med olika behov. Att sätta patienten i fokus är självklart och nödvändigt för att vi skall nå ett av verksamhetens mål - trygga patienter. Som person är du lugn och trygg i din roll. Du är lösningsfokuserad och ser möjligheter i stället för problem. Du har också en förmåga att prioritera och arbeta självständigt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval, vilket innebär att du kan komma att bli kallad på intervju innan sista ansökningsdag.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Om Hallands sjukhus
Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa akut- och specialistsjukvård. På Hallands sjukhus arbetar närmare 4 000 personer, inom fler än 100 olika professioner. I Halmstad och Varberg finns akutsjukvård och planerad specialistvård. I Kungsbacka finns planerad specialistvård inom flera områden.
Övrig information
Referenstagning är en del av vår rekryteringsprocess. Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Halland kan vi komma att ta interna referenser från nuvarande eller tidigare chef. Referenstagning föregås alltid av dialog med dig som sökande.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
301 85 HALMSTAD Arbetsplats
Halmstad Kontakt
Avdelningschef
Hanna Simonsson 0724561877 Jobbnummer
9849115