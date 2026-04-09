Sjuksköterska till Onkologiklinikens dagvård
Vill du ha en central roll för våra patienter och deras anhöriga i en vård som ständigt utvecklas? Där du har möjlighet att skapa kontinuitet, delaktighet och trygghet genom hela vårdresan. Vi erbjuder en god arbetsmiljö där vi stöttar varandra och tar gemensamt ansvar för våra patienter. Cancervården är i ständig utveckling och vi ser därför lärande och utveckling som en naturlig del av vardagen. Vi värnar om din kompetensutveckling och ger dig goda möjligheter att växa i din yrkesroll.Publiceringsdatum2026-04-09Dina arbetsuppgifter
På dagvårdsavdelningen ges cancerbehandling till patienter, där du som sjuksköterska stöttar både patienter och anhöriga genom hela behandlingsperioden. Eftersom vårdkontakterna varierar är det viktigt att skapa en trygg och kontinuerlig omvårdnad. Du planerar din egen tidbok och arbetar i team med andra professioner.
Arbetet innefattar avancerade omvårdnads- och medicintekniska moment, planerade behandlingar samt uppföljning av effekter och biverkningar. Du ansvarar för information om läkemedel, telefonrådgivning och administrering av cytostatika och andra antitumorala läkemedel.
Som sjuksköterska bygger du en trygg och stöttande relation till patienten för att skapa en kontinuitet och delaktighet i vårdkontakten. En viktig del i omhändertagandet är att säkra informationsöverföring och stärka patientens egenvård. Cancervården utvecklas ständigt, där nya behandlingsformer och läkemedel för olika tumörsjukdomar presenteras som leder till alltmer botande behandlingar. Utveckling är därför en naturlig del i det dagliga arbetet för att utveckla vår verksamhet. Just nu pågår två större utvecklingsprojekt hos oss. Vi har implementerat och utvecklat cytodos, ett program för beställning, tillverkning och administrering av bland annat cytostatika. Vi befinner oss även i större förändringsresa i och med omställningen till Nära vård, där syftet är att patienten ska kunna få sin behandling på hemorten.
På Onkologiklinikens dagvårdsavdelningen ingår du i ett team som består av sjuksköterskor, undersköterskor och läkare. Dina kollegor består av en stabil kärna med många års erfarenhet inom de olika professionerna. Du kommer att arbeta i en lärorik miljö som präglas av ett trevligt arbetsklimat och med frihet under ansvar.
Vi har även en PICC-mottagning, där några av våra sjuksköterskor är utbildade för insättning av vissa centrala venösa infarter. PICC-mottagningen är i första hand för Onkologiklinikens patienter, men vi tar även emot patienter från andra kliniker och sjukhus i länet. Till dagvårdsavdelningen tillhör också den kliniska prövningsenheten som fokuserar på studier utifrån läkemedel och möjliggör delaktighet för patienten i sin behandling.
Vi tillhör Onkologikliniken i Västerås och utgörs av en mottagning, strålbehandlingsavdelning, slutenvårdsavdelning (avdelning 80), dagvårdsavdelning och rehabenhet för cancerrehabilitering. På kliniken arbetar cirka 130 medarbetare. Vården bygger på en helhetssyn av människan och innebär att ta hänsyn till fysiska, psykologiska, sociala och existentiella faktorer för att anpassa den till varje patient.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig:
anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
en arbetsplats för livets olika skeden
gratis träning på vårt fullt utrustade gym
friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet inom yrket och sjukhusvård.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet inom yrket och sjukhusvård. Det är meriterande om du har vidareutbildning inom onkologi eller palliativ vård. Har du erfarenhet av journalsystemet Cosmic är det också meriterande. Då en stor del av arbetet består av informativa samtal med patienter och anhöriga ser vi att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift.
Du som söker är trygg och stabil med en god förmåga att samarbeta med andra. Du tar ansvar för dina uppgifter, där du planerar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Vi ser att du är tydlig och har en pedagogisk förmåga när du förmedlar ditt budskap till andra. Du har en helhetssyn och förstår din roll genom att agera samt ta beslut utifrån patientens och verksamhetens bästa. Eftersom arbetet innebär kontakt med både patienter, anhöriga och annan personal söker vi dig som är empatisk men också lugn och uppmärksam i ditt bemötande.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
2 st tjänster. 1 tilllsvidare och ett vikariat till årsskiftet, med möjlighet till förlängning.
Heltid.
Arbetstid: Dagtid med helgtjänstgöring var femte helg på avdelning 80.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 22 april 2026
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vårt rekryteringssystem eller via e-post. Kontakta istället rekryterande chef eller Rekryteringsstöd mailto:rekrytering@regionvastmanland.se
som kan informera om hur du lämnar in din ansökan på ett säkert sätt. (Bifoga inga personuppgifter)
