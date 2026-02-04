Sjuksköterska till onkologiavdelningen
2026-02-04
Onkologkliniken Mälarsjukhuset, Eskilstuna
Publiceringsdatum 2026-02-04
Onkologkliniken Sörmland är en länsklinik med hela Sörmland som upptagningsområde. Vår ambition är att med högsta kompetens och kvalitet, omhänderta, bota, behandla och vårda de patienter i Sörmland som drabbats av tumörsjukdomar.
På onkologiavdelningen vårdas inte bara patienter med tumörsjukdomar utan också hematologpatienter med olika blodsjukdomar. Patienterna på avdelningen är i åldrar 18 år eller äldre. Vi ansvarar också för Sörmlands eftervård av stamcellstransplanterade patienter.
Den onkologiska verksamheten på Mälarsjukhuset är samlad i en byggnad vilket innebär en bra logistik för såväl patienter som medarbetare. Strålbehandling utförs på plan 2, onkologimottagningen finns på plan 3 och vårdavdelningen är placerad på plan 4. Onkologmottagning finns också på Nyköpings lasarett.
Hos oss erbjuds en spännande vardag där du har möjlighet att förvärva en bred kompetens med spetskompetens inom onkologi och hematologi. Vi arbetar i ett varierande tempo där vi möter patienter i akuta situationer och även patienter i livets slutskede. Hos oss får du arbeta med trivsamma och stöttande kollegor i ett tillåtande och öppet klimat. Vår vision är en hållbar arbetsmiljö där alla ska ges de förutsättningar som behövs för att kunna utföra ett bra jobb och må bra på vår arbetsplats. Vi arbetar på dagtid i tre team bestående av två sjuksköterskor och en undersköterska per team. Kvällstid arbetar du mer självständigt men har stöd av både sjuksköterskekollegor, undersköterskor och en vårdledare.Arbetsuppgifter
Du är som sjuksköterska omvårdnadsansvarig för de patienter som tillhör ditt team. I arbetet ingår att arbeta med läkemedelshantering, infusioner, injektioner och transfusioner. Du kommer även att administrera cytostatika, immunoterapier och antikroppsbehandlingar och kommer dagligen att hantera centrala infarter. I arbetet ingår även att planera kommande behandlingar och hemgångsplanering. Arbetet är intressant och omväxlande med både planerad verksamhet och akut sjukvård. Du kommer att få en bred kompetens då du får möta svårt sjuka patienter i många olika situationer.
Vi erbjuder individuellt anpassad inskolning och sjuksköterskor som är nya i sin yrkesroll tilldelas en erfaren mentor under sitt första år hos oss. Det är viktigt att du får känna dig trygg i din yrkesroll. Du kommer att få utbildning i cytostatikahantering och vi erbjuder möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling. Du får också möjlighet att påverka ditt schema då önskeschema tillämpas. Hos oss finner du en öppen, glad och engagerad personalgrupp som trivs med varandra och med arbetet. I gruppen finns hög kompentens och vi har högt i tak, alla frågor är välkomna!
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet av onkologisk eller hematologisk vård är meriterande.
Du älskar att jobba i team, är lyhörd och kan kommunicera väl med såväl kollegor som patienter. Du kan snabbt anpassa dig vid akuta situationer och förändrade omständigheter. Du har lätt för att samarbeta och har ett förhållningssätt som präglas av respekt, ödmjukhet och empati. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef Karina Meszaros, 079-065 64 32, karina.meszaros@regionsormland.se
Biträdande vårdenhetschef Natalie Sandberg, 076-275 66 28, natalie.sandberg@regionsormland.se
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på onkologkliniken Sörmland!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-03-01.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
(http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
