Sjuksköterska till Onkologiavdelning i Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjuksköterskejobb / Lund Visa alla sjuksköterskejobb i Lund
2026-07-08
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS i Lund
, Lomma
, Malmö
, Eslöv
, Landskrona
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Välkommen till Onkologiavdelning 86, en arbetsplats där samarbete, omtanke och patientens bästa alltid står i centrum. Vi ser fram emot att få välkomna dig som sjuksköterska och ny kollega till vårt engagerade team, där du får möjlighet att bidra med din kompetens och vara en viktig del i vårt arbete för patienterna.
Verksamhetsområde (VO) hematologi, onkologi och strålningsfysik ansvarar för icke-kirurgisk cancersjukvård och forskningsbaserad utveckling i södra sjukvårdsregionen, som har en befolkning på cirka 1,6 miljoner invånare. Verksamhetsområdet har öppen- och slutenvårdsenheter i Malmö, Lund och Helsingborg.
Avdelning 86 är den enda onkologiska slutenvårdsavdelningen i Lund och Malmö som vårdar patienter med trakeostomi samt patienter med pågående radioaktiva behandlingar. Vi arbetar med personcentrerad vård som bedrivs via teamarbete mellan sjuksköterskor, undersköterskor och läkare men även fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Arbetet på avdelningen är omväxlande med specialiserad onkologisk omvårdnad så som cytostatikabehandling, strålbehandling och smärtoptimering. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö samt värdesätter utvecklingsarbete och fortbildning för såväl nyanställda som rutinerad personal.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-08Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss får du en varierande och meningsfull vardag där du arbetar nära patienten och tillsammans med ditt team bidrar till trygg och personcentrerad vård.
Utöver de specialiserade onkologiska arbetsuppgifter ingår vanligt förekommande sjuksköterskeuppgifter såsom läkemedelshantering, administrering, provtagning och dokumentation. I din roll arbetar du med olika medicintekniska hjälpmedel, centrala infarter och intravenösa läkemedel. Därtill är psykosocial omvårdnad en stor del i vårt dagliga arbete. Som sjuksköterska hos oss är du betydelsefull och din kompetens värdesätts högt. Du är, tillsammans med undersköterskor och läkare, en viktig del av teamet kring patienten och har en arbetsledande roll med möjligheter att påverka verksamheten.
Som nyanställd hos oss får du en introduktion som är anpassad efter dina tidigare erfarenheter och behov, under sex veckor. Efter avslutad bredvidgång fortsätter stödet genom ett mentorskap med en erfaren sjuksköterska som finns där för dig. Vi utgår alltid från att varje ny medarbetare har sin egen inlärningstakt och ser det som självklart att du ska få stöd från kollegor för att känna dig trygg och säker i din nya roll.
Vi arbetar med verksamhetsanpassat schema som i möjligaste mån utgår från dina önskemål och behov så längre arbetstidslagen följs. I tjänsten ingår det helgtjänstgöring med två helger på fem veckor.Kvalifikationer
Vi ser fram emot att välkomna dig som legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vi ser det som meriterande om du har vana vid vårddokumentation i journalsystem såsom Melior eller motsvarande. Har du dessutom en specialistutbildning relevant för tjänsten och erfarenhet av onkologi eller palliativ vård är detta värdefullt.
Du som söker bör vara nyfiken på utveckling och bidra med din kunskap till arbetsgruppen samt deltar aktivt i skapandet av ett gott arbetsklimat. Du uppskattar att arbeta i team samtidigt som du är trygg i att arbeta självständigt och fatta egna beslut. Därtill har du god social kompetens och samarbetsförmåga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336067". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
)
222 22 LUND Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Felicia Ivarsson, Enhetschef Felicia.Ivarsson@skane.se 046176510 Jobbnummer
9997243