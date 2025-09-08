Sjuksköterska till Onkologiavdelning 1 i Malmö
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2025-09-08
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS i Malmö
, Lomma
, Lund
, Trelleborg
, Höör
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Bli en del av oss på Onkologiavdelning 1! Vi bedriver onkologisk specialistvård och är både stolta över den vård vi bedriver och det samarbete vi har.
Onkologiavdelning 1 är en vårdavdelning som behandlar alla typer av onkologiska diagnoser. Våra patienter kommer främst från våra egna jourmottagningar men vi tar även emot från akutmottagningen och andra vårdavdelningar. Vi befinner oss just nu i en spännande fas då avdelningen genomgår flera stora förändringar och har fått nyrenoverade lokaler.
Som ny sjuksköterska hos oss får du en heltäckande introduktion som både är teoretisk och praktisk. Vi erbjuder dig ett öppet och positivt arbetsklimat med möjlighet till både individuell kompetensutveckling och deltagande i avdelningens gemensamma utvecklingsarbete.
Verksamhetsområde (VO) hematologi, onkologi och strålningsfysik svarar för icke-kirurgisk cancersjukvård och forskningsbaserad utveckling i Södra sjukvårdsregionen, med en befolkning på cirka 1,6 miljoner invånare. Verksamhetsområdet har öppen- och slutenvårdsenheter i Malmö, Lund och Helsingborg.Publiceringsdatum2025-09-08Arbetsuppgifter
Vi välkomnar en erfaren sjuksköterskekollega för att arbeta som omvårdnadsledare 50 procent och kliniskt 50 procent. Du delar ditt uppdrag med en annan omvårdnadsledare som har uppdraget 50 procent. Tillsammans är ni mentorer för era kollegor och vägleder dom i det dagliga arbetet kring prioriteringar och omvårdnads strategier. Ni arbetar nära enhetschefen med olika uppdrag som att förnya PM, hålla i utbildningar och anordna utbildningar för kollegorna till exempel.
Som sjuksköterska hos oss i den kliniska vården har du hand om ett team tillsammans med undersköterskor och läkare. En vanlig arbetsdag ansvarar du för omvårdnaden av patienterna i ditt team samt handhar medicintekniska hjälpmedel och läkemedel. Kännetecknande för vår avdelning är att vi ofta har en stor bredd av medicinska åkommor.
Hos oss erbjuder vi regelbundet interna föreläsningar och workshops för att sprida och dela kunskap. Du som nyanställd sjuksköterska får en anpassad introduktion under sex veckor där vi lär dig grunderna i onkologi och cytostatika, då vi är medvetna om att detta endast berörs ytligt i de flesta utbildningar. För dig som är intresserad erbjuder vi interna fördjupningsutbildningar samt möjlighet till vidareutbildning till specialistsjuksköterska inom onkologi.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav för tjänsten. För tjänsten krävs det att du har tidigare erfarenhet inom sjuksköterskeyrket. Har du en specialistutbildning relevant för tjänsten är det meriterande.
Vi söker dig som är intresserad av att utveckla och leda omvårdnaden kring patienterna och som har ett intresse för onkologisk omvårdnad.
När det kommer till dig som person ser du värdet av ett gott samarbete och medverkar själv till detta genom att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Ditt engagemang och din positiva inställning bidrar till ett gott arbetsklimat, där vi alla hjälps åt och samarbetar för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. För att lyckas i rollen är det viktigt att du kan arbeta både självständigt och i team. Eftersom vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C276222". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Anna Olsson, Enhetschef 040-33 22 56 Jobbnummer
9497337