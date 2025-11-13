Sjuksköterska till onkologens slutenvårdsavdelning SÖS
2025-11-13
Är du sjuksköterska med intresse för cancervård och vill vara med att utveckla onkologiska klinikens slutenvårdsavdelning på Södersjukhuset?
Vi är en härlig personalgrupp som behöver tillökning i vår personalstyrka.
Nu finns möjligheten att bli en del av vårt team. Ta chansen och sök jobb hos oss och bli vår nya kollega.
Om oss
Onkologiska kliniken är en del av specialistvården vid Södersjukhuset och består förutom av vår slutenvårdsavdelning även av medicinsk behandlingsavdelning, klinisk forskningsenhet, strålbehandling och två öppenvårdsmottagningar.
Avdelningen har 12 vårdplatser för patienter och som en viktig del i klinikens totala omhändertagande av våra patienter. Vi har precis inrymt en akut bedömningsenhet på avdelningen och ser fram emot att ännu bättre omhänderta våra patienter som söker akut för symtom relaterade till sin behandling/sjukdom. Vi har därmed en spännande tid framför oss med förbättringsarbeten som kommer gagna både patient och medarbetare.

Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska arbetar du tätt tillsammans med en undersköterska och i tvärprofessionella team för att säkerställa bästa möjliga vård. Hos oss är patienten som behöver onkologisk vård utifrån sina specifika behov med både kurativ och palliativ inriktning i fokus. I rollen som sjuksköterska på vårdavdelningen har du en central uppgift i att planera, leda och genomföra omvårdnadsarbete.
Vi erbjuder goda möjligheter till påverkan och personlig utveckling, och vi uppmuntrar dig som har intresse för vidareutbildning och forskning. Medarbetarnas engagemang är en nyckel till vår framgång, och därför kommer du aktivt delta i vårt arbete med att förbättra och utveckla verksamheten.

Kvalifikationer
Vi söker dig som värdesätter ett personcentrerat förhållningssätt med fokus på teamsamarbete. Vi förväntar oss att du är bidrar med din kunskap och entusiasm samt att du tar egna initiativ och ser möjligheter till utveckling inom verksamheten. Du förenar självständigt arbete med god förmåga att samarbeta. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.
Vi ser det självklart som meriterande om du har erfarenhet inom onkologi samt om du har en specialistutbildning i onkologi. Dina personliga egenskaper är viktiga för att du ska bli den rätta pusselbiten i teamet.

Kompetenser
Legitimerad sjuksköterska Svenskkunskaper motsvarande minst nivå C1
Vi som arbetar på Södersjukhuset har ett viktigt uppdrag, varje medarbetares insats behövs. För att kunna utföra vårt arbete på bästa möjliga sätt och hantera de utmaningar vi möter, arbetar vi tillsammans med att stärka vår kultur och arbetsmiljö.

Övrig information
Södersjukhuset tillämpar kontroll i belastningsregistret före beslut om anställning. I denna rekrytering arbetar vi löpande med urval och intervjuer.
Välkommen med din ansökan!
Södersjukhuset är ett av Nordens största akutsjukhus, vi finns i hjärtat av samhället, dag som natt för våra patienter. Hos oss står akutsjukvården i centrum och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna vår specialitet. Vi bedriver omfattande klinisk forskning och utbildning, för oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära och personliga patientkontakten. På Södersjukhuset är alla en del i en större helhet där vi tillsammans skapar morgondagens vård.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
