Sjuksköterska till Onkologavdelning 101 B
Region Uppsala / Sjuksköterskejobb / Uppsala
2026-05-04
Verksamhetsområde blod- och tumörsjukdomar
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
• här utvecklas du brett, djupt och för framtidens vård
Vill du arbeta i en verksamhet där du får använda hela din kompetens - och utveckla den vidare varje dag?
På Onkologavdelning 101 B bedriver vi högspecialiserad cancervård dygnet runt, årets alla dagar. Hos oss möter du en varierad patientgrupp med komplexa vårdbehov och får arbeta i en framtidsbransch där den medicinska utvecklingen går snabbt och ständigt öppnar nya möjligheter.
Vår verksamhet
Onkologavdelning 101 B är en slutenvårdsavdelning där vi vårdar patienter med olika tumörsjukdomar. Patienterna kommer till oss när deras utredning, behandling eller sjukdom kräver inneliggande vård - ibland akut, ibland planerat.
Vårdtiderna varierar från enstaka dagar till flera veckor, vilket ger en unik möjlighet till kontinuitet och fördjupade patientrelationer. Många patienter är återkommande under sin behandlingstid, vilket innebär att du som sjuksköterska lär känna både patienterna och deras närstående på ett sätt som sällan är möjligt inom ren akutsjukvård.
Vi arbetar i nära samarbete med övriga avdelningar och mottagningar inom verksamhetsområdet, och vår arbetsplats präglas av utveckling, lärande och ett starkt teamarbete.
Ditt uppdrag
Som sjuksköterska på onkologen är du en central del av den högspecialiserade vården kring patienten. Tillsammans med en undersköterska ansvarar du för ett vårdlag, vilket ger dig möjlighet att fullt ut fokusera på sjuksköterskans profession och ansvarsområden.
Detta är en teknikintensiv och medicinskt avancerad avdelning där du successivt bygger en bred och djup kompetens. Du arbetar bland annat med:
• Centrala infarter
• Cytostatika- och antikroppsbehandlingar
• Avancerad smärt- och symtomlindring
• Infektionsbehandlingar
• Smärtpumpar och nutritionsbehandlingar
Du har ett nära samarbete med läkare och andra professioner i teamet kring patienten. Oavsett om du är nyutexaminerad eller erfaren sjuksköterska erbjuder vi en miljö där du kontinuerligt utvecklas och växer i din yrkesroll.
På avdelningen finns en utbildningssjuksköterska som aktivt stöttar din kompetensutveckling, samt en utskrivningskoordinator som samordnar utskrivningsprocessen - vilket ger dig mer tid för patientnära arbete och kvalificerad omvårdnad.Publiceringsdatum2026-05-04Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet inom onkologi eller hematologi är meriterande men inget krav.
Som person är du trygg, flexibel och behåller lugnet även i komplexa situationer. Du har förmåga att planera, prioritera och anpassa ditt arbete, samtidigt som du samarbetar nära med dina kollegor och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Du har ett helhetsperspektiv, arbetar långsiktigt och sätter alltid patienten i fokus.
Vi erbjuder
En tillsvidaretjänst på heltid.
Hos oss får du dessutom:
• Individanpassad introduktion utifrån din erfarenhet
• Täta avstämningar med närmaste chef och utbildningssjuksköterska
• Klinisk handledning för dig som är ny i yrket
• Vidareutbildning inom Cancervårdsakademin under ett år
• Möjlighet att efter avslutad akademi söka betald specialistutbildning
• Hög utbildningsfrekvens inom sjukdomslära, omvårdnad och behandling
• Patientfria dagar för arbete med ansvarsområden och kompetensutveckling
• Kliniskt utvecklingsår för nyutexaminerade, ca 20% under ditt första år
Hos oss blir du inte bara trygg i din roll - du blir skicklig, bred och väl rustad för framtidens vård
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Anton Gavell, 018-617 50 06
Facklig representant nås via växeln, 018- 611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS1136/2025".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
751 85 UPPSALA
