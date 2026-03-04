Sjuksköterska till OneLabs medicinska team i Malmö!
Onelab AB / Sjuksköterskejobb / Malmö Visa alla sjuksköterskejobb i Malmö
2026-03-04
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Onelab AB i Malmö
, Göteborg
, Linköping
, Norrköping
, Nyköping
eller i hela Sverige
''Jag sökte rollen som sjuksköterska på OneLab för att få vara med och identifiera risker för ohälsa i tid. Här får jag dagligen stötta medarbetare till en bättre hälsa, och att arbeta preventivt är otroligt givande. Utöver det är vi ett peppigt team med mycket glädje, vi stöttar och finns där för varandra. Då alla har olika erfarenheter från sjukvården tar vi stor lärdom av varandra för vår utveckling framåt!''
Julia Hendler, leg. Sjuksköterska på OneLab
Start för tjänsten är augusti eller september 2026, men vi öppnar upp ansökan redan nu!
DITT SPÄNNANDE UPPDRAG HOS OSS
Som sjuksköterska hos oss blir du en viktig del av den digitala och fysiska vården, där du inte bara utför hälsoundersökningar utan även följer med i patientresan via rådgivande samtal över video och telefon. Ditt arbete tar dig ut på resor i hela Sverige, med utgångspunkt i Malmö, och när du inte är ute hos kunder jobbar du helt på distans från hemmet. En dag i månaden samlas hela teamet på Stockholmskontoret för gemensamma teamdagar. Vi arbetar dagtid, måndag-fredag.
I korthet kommer du att bland annat;
Genomföra hälsoundersökningar för våra kunders medarbetare. Här kan du läsa mer om hur våra hälsoundersökningar går till.
Följa upp resultat i rådgivande samtal via video eller telefon - här är där din riktiga påverkan görs!
Samarbeta med kollegor för att planera och genomföra hälsoundersökningar
Förutom sjukskötersketeamet kommer du få möjligheten att arbeta nära härliga kollegor inom andra kompetensområden, exempelvis Customer Success, Tech och Sales!
Varannan vecka är resorna inom Malmöområdet, och varannan vecka reser du i övriga landet/Norden, då övernattning ingår.
VÅRT ERBJUDANDE TILL DIG
Positivt arbetsklimat med fantastiska kollegor som stöttar och hjälper varandra.
Kompetensutveckling med regelbundna utbildningar och workshops.
Delta i en spännande resa med ett passionerat företag som förändrar företagshälsovård och hälsa i Sverige.
VI SÖKER DIG SOM
Förutom ett brinnande intresse för hälsa är minimikrav för att söka en tjänst som sjuksköterska hos oss följande:
Minst ett års klinisk erfarenhet som legitimerad sjuksköterska.
Körkort B och möjlighet att resa i tjänsten.
Goda kunskaper i svenska och engelska.
MAGISKT VORE DET OM DU HAR
Erfarenhet av rådgivande samtal över telefon/video, framförallt med psykisk ohälsa eller övriga relevanta hälsoområden som huvudämne.
Erfarenhet från ASIH.
Erfarenhet från akutsjukvård.
MI-utbildning som du tillämpat i tidigare uppdrag.
Erfarenhet från serviceyrken.
Språkkunskaper i danska, norska, finska eller tyska.
Intresse/utbildning inom hälsocoachning, hälsopedagogik eller kostrådgivning.
För att lyckas i rollen ser vi att du brinner för att hjälpa människor och förstår vikten av personcentrerat bemötande men även hög standard vad gäller service, då vi arbetar med företag i många olika branscher och miljöer. Det är viktigt att du är en teamspelare och tar ansvar för att driva både ditt egna och teamets arbete framåt. I utbyte har du stor möjlighet att påverka och utveckla vårt gemensamma arbete. Vi har en vision om att skapa hållbar hälsa för alla medarbetare och våra sjuksköterskor är nyckelpersoner i arbetet att förverkliga OneLabs mission!
Med rätt hälsoinsatser i rätt tid skapa förutsättningar för en hållbar framtid - för människan, företagen och samhället!
ÖVRIG INFORMATION
Start: Augusti eller september 2026
Plats: Utgångspunkt i Malmö, resor till annan ort förekommer.
Omfattning: Tillsvidare, 100%
Ansökan: Skicka in Linkedin-profil eller CV och svara på frågorna när du klickar dig vidare på ''Skicka ansökan''.
Ersättning: Lön enligt överenskommelse.
Arbetstider: Varierande mellan måndag - fredag 08.00-17.00 (övernattningar på annan ort förekommer).
Varmt välkommen med din intresseanmälan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7326668-1872579". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Onelab AB
(org.nr 556970-4264), https://onelab.teamtailor.com
211 10 (visa karta
)
211 10 MALMÖ Arbetsplats
OneLab Jobbnummer
9775823