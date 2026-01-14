Sjuksköterska till Ögonmottagning dagkirurgi i Lund
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du bli en del av ett engagerat team som tillsammans bedriver ett lösningsfokuserat lagarbete över yrkesgränserna och har en god gemenskap? Har du ett stort driv i att göra skillnad för våra patienter och utveckla vår verksamhet tillsammans med oss? Tveka då inte att söka tjänsten som sjuksköterska hos oss!
Vårdenhet ögonsjukvård har verksamhet i både Malmö och Lund. Vi ligger i framkant vad gäller såväl grundutbildning som specialistutbildning. Förutom att tillgodose invånarnas behov av ögonsjukvård i Lund och Malmö bedriver vi även regionsjukvård för Halland, Kronoberg och Blekinge.
Vi är cirka 250 medarbetare varav 10 kollegor på ögonmottagning dagkirurgi. Där vi tar emot både barn och vuxna i alla åldrar. Vid vår högspecialiserade ögonsjukvård utför vi diagnostik och operationer av näthinna, hornhinna, skelning, tårvägsoperationer med mera. Operationerna utförs både i lokal anestesi och i narkos. Publiceringsdatum2026-01-14Arbetsuppgifter
Välkommen till oss på Ögonmottagning dagkirurgi i Lund!
I rollen som sjuksköterska arbetar du i team med undersköterskor och/eller sjuksköterskekollegor. Hos oss tar vi hand om patienterna pre- och postoperativt i samband med operation och det förekommer viss mottagningsverksamhet i tjänsten. Genom ett ständigt utvecklingsarbete och ett helhjärtat fokus på varje individ strävar vi efter att ge våra patienter den tryggaste och mest kvalitativa vården. Vi inser vikten av god bredvidgång och satsar på utbildning på plats för att skapa en så bra lärandemiljö för våra medarbetare som möjligt. Vi har individuell introduktion under sex till åtta veckor och internutbildning för våra nyanställda efter att du har varit anställd ett par månader.
Arbetstiden är till största del förlagd till dagtid, måndag till fredag. En dag per vecka är eftermiddagsturen förlagd mellan klockan 10.00 och 19.00. Vidare deltar du i ögonakutverksamhet under en till två lördagar per år, arbetstiden den dagen är klockan 09.00 till 14.00, där du tillsammans med ögonjouren och undersköterskan tar emot de patienter som behöver undersökas akut. Du bemannar telefonen och sköter inkommande samtal från andra verksamheter tillsammans med ögonjour. Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst C1 nivå enligt Europarådets nivåskala är ett krav för tjänsten. Vidare ser vi gärna att du har några års erfarenhet av att arbeta som sjuksköterska. Det är meriterande om du har vidareutbildning inom ögonsjukvård, likaså om du tidigare arbetat inom ögonsjukvård. Det är även en fördel för tjänsten om du har erfarenhet av att arbeta inom dagkirurgisk verksamhet. Vidare ser vi det som positivt om du tidigare arbetat med system som Melior, Orbit och Pasis.
För att trivas hos oss förutsätter vi att du är intresserad av ögonsjukvård och vill arbeta aktivt för att kombinera omvårdnad, medicin och teknik. Du är trygg i ditt arbete som sjuksköterska och kan självständigt fatta beslut som är nödvändiga för att ge så bra vård som möjligt till patienten. Vidare har du ett positivt förhållningssätt där du ser lösningar i utmaningar och drar lärdomar av svåra situationer. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan organisera ditt arbete. Vi ser att du liksom vi följer Region Skånes värderingar välkomnande, drivande, omtanke och respekt i ditt dagliga arbete och bemötande. Vi lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret görs vid eventuell anställning.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan. Om du har frågor om tjänsten tveka inte på att höra av dig till oss!
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
