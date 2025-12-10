Sjuksköterska till Nytida Yxe Herrgård
Nytida AB / Sjuksköterskejobb / Lindesberg Visa alla sjuksköterskejobb i Lindesberg
2025-12-10
Nu söker vi på Nytida Yxe Herrgård HVB en sjuksköterska. Tjänsten avser heltid. Som sjuksköterska tjänstgör man vardagar mellan kl. 6.50-16.30. Vi erbjuder fortlöpande metodutbildning och flera förmåner.
Nytida Yxe herrgård HVB startades 1984. Här finns 50 platser för personer över 18 år med substansmissbruk och psykiska funktionsnedsättningar. Det finns 30 platser på Yxe herrgård och övriga 20 platser finns i våra utslussboenden som ligger i centrala Lindesberg och Nora.
På Yxe herrgård erbjuder vi vård och behandling efter ett individuellt, kognitivt förhållningssätt i en trygg och hemtrevlig miljö - med människan i centrum. Yxe herrgård erbjuder behandlingar, utredningar, medicinkonsultation, rekreation, samtalsterapier med olika inriktning samt ADL- och social träning, individuellt anpassad sysselsättning och boenden i olika steg.
Yxe herrgård behandlingsgrund utgår från kognitiv beteendeterapi (KBT) som ligger till grund för valet av de behandlingsmetoder som används.
På Yxe Herrgård jobbar ett 30-tal medarbetare. Vi som arbetar här är sjuksköterskor, psykolog, arbetsterapeut, psykoterapeut, behandlingspedagoger. Vi har bred erfarenhet och kompetens inom våra respektive områden. Personalen får ta del av fortlöpande vidareutbildningar inom våra verksamhetsområden. Personal får gå orienteringskurser i KBT och MI. Yxe Herrgårds behandlingsgrupp utbildas i de program som används.
Om rollen
I rollen som sjuksköterska har du ansvaret tillsammans med en kollega, för arbetet inom HSL-delen av vår verksamhet. Det betyder att du arbetar med och värnar om våra klienters fysiska och psykiska mående, upprättar vårdplaner, medicinhantering och andra sedvanliga uppgifter som ingår i arbetet. I din roll som sjuksköterska ingår du även i det team som finns runt varje klient där även undersköterskor, behandlingspersonal, läkare och terapeut ingår. Vi arbetar aktivt med att förändra synen på psykisk funktionsnedsättning genom att alltid utgå från individuella behov och önskemål. Som sjuksköterska fyller du en viktig funktion i vårt arbete kring detta. Vår målsättning är att hjälpa till att ge varje person de individuella verktyg och strategier de behöver för att leva ett meningsfullt liv
Din erfarenhet och kunskap
Du är legitimerad sjuksköterska med kunskap om och stort intresse för personer med psykiatrisk problematik. Inte sällan finns samsjuklighet med missbruk med i klienternas sjukdomsbild. Vi ser det som meriterande om du har vidareutbildning inom psykiatri eller/och erfarenhet av dylikt arbete.
Om dig
Du ser möjligheter, har en positiv grundsyn och ett starkt engagemang för människor. Arbetet kräver att du är ansvarskännande och har en personlig mognad. Du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter till dina kollegor och ser som självklart att bidra till ett positivt arbetsklimat. I övrigt har du god datorvana samt goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift.
I rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet och vill att du lever våra värderingar:
Respekt - Alla har rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande.
Ansvar - Vi har medarbetare som vågar och vill och chefer som lyssnar och leder.
Enkelhet - Det är enkelt att påverka och att vara medarbetare eller att bo och vistas hos oss.
Kunskap - Vi reflekterar, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens.
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Till dig från oss
Grundutbildning när du tillsvidareanställs inom Nytida samt kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation Lära
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Coachande och stöttande chefer nära dig
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Vi har även kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag samt skobidrag för omsorgspersonalen.
Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här.
Övrigt Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdag: Enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är 2026-01-10 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister behövs uppvisas vid en eventuell anställning För mer information kontakta: Verksamhetschef för Nytida Yxe Herrgård Mail: mirielle.franklert@nytida.se
Facklig kontakt: Vårdförbundet, Hampus Kalpakas, Mobilnummer:076-6217703, Mail: vardforbundet@ambea.se
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nytida AB
(org.nr 556470-1901) Arbetsplats
Nytida Kontakt
Rijad Babovic 192025@ambea.se Jobbnummer
9636996